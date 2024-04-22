Рейтинг самых надежных моделей Toyota Camry за последние 17 лет

Эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Camry
Toyota Camry считается экономичным и надежным семейным седаном. По данным CarEdge, эта модель теряет всего 24% своей стоимости после пяти лет владения.
Рейтинг самых надежных годов выпуска Toyota Camry составили эксперты HotCars.
Чтобы выбрать лучшие модели Toyota Camry, специалисты HotCars проанализировали все модели Camry начиная с 2007 года на основе рейтинга надежности компании J.D. Power.
Рейтинг лучших годов выпуска Toyota Camry
- 2014 Toyota Camry: рейтинг надежности 92 балла из 100
- 2015 Toyota Camry: 90/100
- 2016 Toyota Camry: 89/100
- 2023 Toyota Camry: 88/100
- 2024 Toyota Camry: 88/100
- 2011 Toyota Camry: 87/100
- 2012 Toyota Camry: 86/100
- 2017 Toyota Camry: 86/100
- 2018 Toyota Camry: 85/100
- 2010 Toyota Camry: 85/100
- 2008 Toyota Camry: 85/100
- 2009 Toyota Camry: 85/100
- 2013 Toyota Camry: 84/100
- 2022 Toyota Camry: 84/100
- 2021 Toyota Camry: 84/100
- 2019 Toyota Camry: 83/100
- 2007 Toyota Camry: 83/100
2014 Toyota Camry
Самая надежная, по версии J.D. Power, многофункциональная Camry седьмого поколения. Это, безусловно, способствовало тому, что Toyota продала почти 430 тысяч Camry в 2014 году.
Среднегодовая стоимость технического обслуживания автомобиля, по оценкам RepairPal, составляет 388 долларов. Общее количество отзывов за все время выпуска составило всего три случая.
Toyota Camry седьмого поколения была представлена в 2011 году. Через три года модель обновили для США и для мирового рынка. Camry получила новые амортизаторы с более мягкими настройками, больше шумоизоляции и другие улучшения.
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