Рейтинг самых надежных моделей Toyota Camry за последние 17 лет

Тойота Camry. Фото: japantimes.co.jp

Toyota Camry считается экономичным и надежным семейным седаном. По данным CarEdge, эта модель теряет всего 24% своей стоимости после пяти лет владения.

Рейтинг самых надежных годов выпуска Toyota Camry составили эксперты HotCars.

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Чтобы выбрать лучшие модели Toyota Camry, специалисты HotCars проанализировали все модели Camry начиная с 2007 года на основе рейтинга надежности компании J.D. Power.

Рейтинг лучших годов выпуска Toyota Camry

2014 Toyota Camry: рейтинг надежности 92 балла из 100 2015 Toyota Camry: 90/100 2016 Toyota Camry: 89/100 2023 Toyota Camry: 88/100 2024 Toyota Camry: 88/100 2011 Toyota Camry: 87/100 2012 Toyota Camry: 86/100 2017 Toyota Camry: 86/100 2018 Toyota Camry: 85/100 2010 Toyota Camry: 85/100 2008 Toyota Camry: 85/100 2009 Toyota Camry: 85/100 2013 Toyota Camry: 84/100 2022 Toyota Camry: 84/100 2021 Toyota Camry: 84/100 2019 Toyota Camry: 83/100 2007 Toyota Camry: 83/100

2014 Toyota Camry

Фото: thecarconnection.com

Самая надежная, по версии J.D. Power, многофункциональная Camry седьмого поколения. Это, безусловно, способствовало тому, что Toyota продала почти 430 тысяч Camry в 2014 году.

Среднегодовая стоимость технического обслуживания автомобиля, по оценкам RepairPal, составляет 388 долларов. Общее количество отзывов за все время выпуска составило всего три случая.

Toyota Camry седьмого поколения была представлена в 2011 году. Через три года модель обновили для США и для мирового рынка. Camry получила новые амортизаторы с более мягкими настройками, больше шумоизоляции и другие улучшения.

Ранее Toyota приступила к продаже авто с пробегом более 200 тыс. км. Также мы писали о лучших годах выпуска модели Toyota RAV4.