Рейтинг найнадійніших років випуску Toyota Camry за останні 17 років

Toyota Camry. Фото: japantimes.co.jp

Toyota Camry вважається економічним та надійним сімейним седаном. За даними CarEdge, ця модель втрачає лише 24% своєї вартості після п'яти років володіння.

Рейтинг найнадійніших років випуску Toyota Camry склали експерти HotCars.

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Щоб обрати найкращі моделі Toyota Camry, фахівці HotCars проаналізували усі моделі Camry, починаючи з 2007 року, на основі рейтингу надійності компанії J.D. Power.

Рейтинг найкращих років випуску Toyota Camry

2014 Toyota Camry: рейтинг надійності 92 бали зі 100 2015 Toyota Camry: 90/100 2016 Toyota Camry: 89/100 2023 Toyota Camry: 88/100 2024 Toyota Camry: 88/100 2011 Toyota Camry: 87/100 2012 Toyota Camry: 86/100 2017 Toyota Camry: 86/100 2018 Toyota Camry: 85/100 2010 Toyota Camry: 85/100 2008 Toyota Camry: 85/100 2009 Toyota Camry: 85/100 2013 Toyota Camry: 84/100 2022 Toyota Camry: 84/100 2021 Toyota Camry: 84/100 2019 Toyota Camry: 83/100 2007 Toyota Camry: 83/100

2014 Toyota Camry

Фото: thecarconnection.com

Найнадійнішою, за версією J.D. Power, є багатофункціональна Camry сьомого покоління. Це, безумовно, сприяло тому, що Toyota продала майже 430 000 Camry у 2014 році.

Середньорічна вартість технічного обслуговування авто, за оцінками RepairPal, складає 388 доларів. Загальна кількість відкликань за весь час випуску становила лише три випадки.

Toyota Camry сьомого покоління була представлена у 2011 році. За три роки модель оновили для США та для світового ринку. Camry отримала нові амортизатори з м'якішими настройками, більше шумоізоляції та інші покращення.

Раніше Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км. Також ми писали про найкращі роки випуску моделі Toyota RAV4.