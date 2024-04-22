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Експерти назвали найнадійніші роки випуски Toyota Camry

22 квітня 2024 21:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Рейтинг найнадійніших років випуску Toyota Camry за останні 17 років
Toyota Camry. Фото: japantimes.co.jp
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Toyota Camry вважається економічним та надійним сімейним седаном. За даними CarEdge, ця модель втрачає лише 24% своєї вартості після п'яти років володіння.

Рейтинг найнадійніших років випуску Toyota Camry склали експерти HotCars.

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Щоб обрати найкращі моделі Toyota Camry, фахівці HotCars проаналізували усі моделі Camry, починаючи з 2007 року, на основі рейтингу надійності компанії J.D. Power.

Рейтинг найкращих років випуску Toyota Camry

  1. 2014 Toyota Camry: рейтинг надійності 92 бали зі 100
  2. 2015 Toyota Camry: 90/100
  3. 2016 Toyota Camry: 89/100
  4. 2023 Toyota Camry: 88/100
  5. 2024 Toyota Camry: 88/100
  6. 2011 Toyota Camry: 87/100
  7. 2012 Toyota Camry: 86/100
  8. 2017 Toyota Camry: 86/100
  9. 2018 Toyota Camry: 85/100
  10. 2010 Toyota Camry: 85/100
  11. 2008 Toyota Camry: 85/100
  12. 2009 Toyota Camry: 85/100
  13. 2013 Toyota Camry: 84/100
  14. 2022 Toyota Camry: 84/100
  15. 2021 Toyota Camry: 84/100
  16. 2019 Toyota Camry: 83/100
  17. 2007 Toyota Camry: 83/100

2014 Toyota Camry

Експерти назвали найнадійніші роки випуски Toyota Camry - фото 1
Фото: thecarconnection.com

Найнадійнішою, за версією J.D. Power, є багатофункціональна Camry сьомого покоління. Це, безумовно, сприяло тому, що Toyota продала майже 430 000 Camry у 2014 році.

Середньорічна вартість технічного обслуговування авто, за оцінками RepairPal, складає 388 доларів. Загальна кількість відкликань за весь час випуску становила лише три випадки.

Toyota Camry сьомого покоління була представлена у 2011 році. За три роки модель оновили для США та для світового ринку. Camry отримала нові амортизатори з м'якішими настройками, більше шумоізоляції та інші покращення.

Раніше Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км. Також ми писали про найкращі роки випуску моделі Toyota RAV4.

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Японія
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