ТОП-10 найкращих автовиробників світу — хто кине виклик Toyota

Стабільна Toyota, падаюча Tesla. Фото: motortrend.com

У рейтингу World Car Group у 2023 році вже традиційно домінує Toyota, яка зберігає значну відстань від другого місця, яке посіла Volkswagen. Китайська BYD вривається в десятку, перетворюючись на головного спеціаліста з електромобілів.

Про це повідомив Focus2Move.

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Рейтинг створено на основі глобальної бази даних, яка відстежує реєстрації в 159 країнах усіх марок та моделей автомобілів.

Лідерство Toyota

Протягом минулого року Toyota Group продала 10,8 млн машин (приріст до 2022 року становив +4,6%), зберігши значну перевагу над усіма іншими автомобільними брендами.

На другій сходинці опинилася Volkswagen Group з 8,8 млн продажів (+10,9%), яких компанія досягла за рахунок Америки (+16,6%) та Європи (+20,3%).

Hyundai-Kia замикає п'єдестал, продавши протягом року 7,1 млн авто (+3,9%). Це зростання було підтримано гарними показниками в Америці (+7,9%) та Азії (+6,3%).

Четверте місце посів Renault Nissan Alliance з 6,9 млн продажів (+5,8%). Провали в Азії (-15,3%) та Африці (-8,8%) компенсуються зростанням в обох Америках (+22,2%) та Європі (+18%).

Stellantis зберігає п'яте місце, продавши з 6,5 млн автомобілів (+3,2%). Корпорація втратила в Азії (-13,3%), водночас вдало провела рік в Європі (+12,5%).

Прорив BYD

За межами першої п'ятірки опинилися General Motors з 6,2 млн продажів (+3,3%), Honda Motor з реалізацією 4,1 млн авто (+4,2%) та Ford з 3,9 млн проданих одиниць (+4,5%).

На 9 місці Suzuki, яка з 3,05 мільйонами продажів помірно впала (-0,2%).

Одразу на три позиції до 10 місця піднялася китайська BYD, яка збільшила продажі на 46,3% до 2,6 млн автомобілів. Ця компанія досягла кращих результатів, ніж Tesla Ілона Маска, яка з 1,7 млн реалізованих електрокарів (+22%) не потрапила до першої десятки.

Раніше ми писали, чому Tesla вже не лідер продажів електромобілів у світі. Також пояснювали причини, через які світові автовиробники скорочують випуск електромобілів.