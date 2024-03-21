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Рейтинг автопроизводителей мира — Toyota на коне, Tesla не попала в десятку

21 марта 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-10 лучших автопроизводителей мира — кто бросит вызов Toyota
Стабильная Toyota, падающая Tesla. Фото: motortrend.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В рейтинге World Car Group в 2023 году уже традиционно доминирует Toyota, сохраняющая значительное расстояние от второго места, которое заняла Volkswagen. Китайская BYD врывается в десятку, превращаясь в главного специалиста по электромобилям.

Об этом сообщил Focus2Move.

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Рейтинг создан на основе глобальной базы данных, отслеживающей регистрацию в 159 странах всех марок и моделей автомобилей.

Лидерство Toyota

За прошедший год Toyota Group продала 10,8 млн машин (прирост к 2022 году составил +4,6%), сохранив значительное преимущество над всеми другими автомобильными брендами.

На второй строчке оказалась Volkswagen Group с 8,8 млн продаж (+10,9%), которых компания достигла за счет Америки (+16,6%) и Европы (+20,3%).

Hyundai-Kia замыкает пьедестал, продав за год 7,1 млн авто (+3,9%). Этот рост был поддержан хорошими показателями в Америке (+7,9%) и Азии (+6,3%).

Четвертое место занял Renault Nissan Alliance с 6,9 млн продаж (+5,8%). Провалы в Азии (-15,3%) и Африке (-8,8%) компенсируются ростом в обеих Америках (+22,2%) и Европе (+18%).

Stellantis сохраняет пятое место, продав с 6,5 млн автомобилей (+3,2%). Корпорация потеряла в Азии (-13,3%), в то же время удачно провела год в Европе (+12,5%).

Прорыв BYD

За пределами первой пятерки оказались General Motors с 6,2 млн продаж (+3,3%), Honda Motor с реализацией 4,1 млн авто (+4,2%) и Ford с 3,9 млн проданных единиц (+ 4,5%).

На 9-м месте Suzuki, которая с 3,05 млн продаж умеренно упала (-0,2%).

Сразу на три позиции до 10 места поднялась китайская BYD, увеличившая продажи на 46,3% до 2,6 млн автомобилей. Эта компания достигла лучших результатов, чем Tesla Илона Маска, которая с 1,7 млн реализованных электрокаров (+22%) не попала в первую десятку.

Ранее мы писали, почему Tesla уже не лидер продаж электромобилей в мире. Также объясняли причины, по которым мировые автопроизводители сокращают выпуск электромобилей.

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