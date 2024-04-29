Шесть самых надежных моделей Toyota, легко преодолевших более 800 000 км

Различные модели Toyota. Фото: toyotaofgreenville.com

Отличное техническое обслуживание и хорошие привычки вождения теоретически могут поддерживать почти любую машину в рабочем состоянии до конца ее эксплуатации. Но на практике лишь некоторые автомобили сконструированы в соответствии с высшими стандартами долговечности и проезжают гораздо больше конкурентов.

Об этом написал Hot Cars.

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Toyota Prius

Фото: motor1.com

Первый массовый гибридный автомобиль в мире имеет подтвержденную историю как один из самых надежных когда-либо созданных автомобилей.

Владелец модели 2007 года выпуска утверждает, что проехал более 494 000 км, а автомобиль по-прежнему в достаточно хорошем состоянии для продажи.

Настоящим чемпионом является модель 2017 года, преодолевшая более 880 000 км пробега.

Toyota Corolla

Фото: guideautoweb.com

Toyota Corolla известен сегодня как один из самых надежных компактных переднеприводных автомобилей.

Журнал Florida Times-Union и Toyota Connections сообщили о модели 2005 года, которая пробежала более 971 239 км.

Toyota Tundra

Фото: guideautoweb.com

Наибольший пробег Tundra зафиксирован на отметке более 1 609 344 км. Вероятно, в конце концов он был бы больше, просто подсчет прекратился.

Эту модель в 2007 году выкупил отдел маркетинга Toyota. Машина хоть и имела несколько ремонтов, но содержит оригинальный 4,7-литровый двигатель V8.

Toyota Tacoma

Фото: motor1.com

Надежность Toyota Tacoma не подвергается сомнениям. Рекорд пробега — 2 574 950 км. Причем половину этой отметки владелец одолел на одном двигателе, а после его замены на второй пробежал столько же.

Toyota 4Runner

Фото: automotiverhythms.com

Toyota 4Runner является самым надежным внедорожником в мире. Но вряд ли хоть один из них преодолеет отметку в миллион километров — постоянная езда по бездорожью и прыжки по пням этому не способствуют. Впрочем, известна модель третьего поколения, достигшая 840 677 км в марте 2023 года.

Toyota Camry

Фото: guideautoweb.com

Одна из самых надежных Toyota, которую можно покупать подержанной. Модель 1999 года преодолела 804 672 км пробега без серьезных поломок. Тайна надежности — больше дальних поездок, меньше — остановок и передвижений по городу.

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