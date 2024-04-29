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Самые надежные модели Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км

29 апреля 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Шесть самых надежных моделей Toyota, легко преодолевших более 800 000 км
Различные модели Toyota. Фото: toyotaofgreenville.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Отличное техническое обслуживание и хорошие привычки вождения теоретически могут поддерживать почти любую машину в рабочем состоянии до конца ее эксплуатации. Но на практике лишь некоторые автомобили сконструированы в соответствии с высшими стандартами долговечности и проезжают гораздо больше конкурентов.

Об этом написал Hot Cars.

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Toyota Prius

Самые надежные модели Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега - фото 1
Фото: motor1.com

Первый массовый гибридный автомобиль в мире имеет подтвержденную историю как один из самых надежных когда-либо созданных автомобилей.

Владелец модели 2007 года выпуска утверждает, что проехал более 494 000 км, а автомобиль по-прежнему в достаточно хорошем состоянии для продажи.

Настоящим чемпионом является модель 2017 года, преодолевшая более 880 000 км пробега.

Toyota Corolla

Самые надежные модели Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега - фото 2
Фото: guideautoweb.com

Toyota Corolla известен сегодня как один из самых надежных компактных переднеприводных автомобилей.

Журнал Florida Times-Union и Toyota Connections сообщили о модели 2005 года, которая пробежала более 971 239 км.

Toyota Tundra

Самые надежные модели Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега - фото 3
Фото: guideautoweb.com

Наибольший пробег Tundra зафиксирован на отметке более 1 609 344 км. Вероятно, в конце концов он был бы больше, просто подсчет прекратился.

Эту модель в 2007 году выкупил отдел маркетинга Toyota. Машина хоть и имела несколько ремонтов, но содержит оригинальный 4,7-литровый двигатель V8.

Toyota Tacoma

Самые надежные модели Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега - фото 4
Фото: motor1.com

Надежность Toyota Tacoma не подвергается сомнениям. Рекорд пробега — 2 574 950 км. Причем половину этой отметки владелец одолел на одном двигателе, а после его замены на второй пробежал столько же.

Toyota 4Runner

Самые надежные модели Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега - фото 5
Фото: automotiverhythms.com

Toyota 4Runner является самым надежным внедорожником в мире. Но вряд ли хоть один из них преодолеет отметку в миллион километров — постоянная езда по бездорожью и прыжки по пням этому не способствуют. Впрочем, известна модель третьего поколения, достигшая 840 677 км в марте 2023 года.

Toyota Camry

Самые надежные модели Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега - фото 6
Фото: guideautoweb.com

Одна из самых надежных Toyota, которую можно покупать подержанной. Модель 1999 года преодолела 804 672 км пробега без серьезных поломок. Тайна надежности — больше дальних поездок, меньше — остановок и передвижений по городу.

Ранее мы писали о семи вещах, которые нужно знать о новой модели Toyota Supra GR 2024. Так сообщали, что Toyota готовит недорогую альтернативу внедорожнику Land Cruiser.

Япония
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