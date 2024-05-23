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Toyota против Ford — американские эксперты выясняли, какой бренд круче

23 мая 2024 21:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Toyota против Ford: какие преимущества имеет один культовый бренд над другим
Ford Explorer и Toyota Highlander. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Toyota или Ford? Если решаете, в пользу какого из этих культовых брендов отдать предпочтение при покупке авто, то это может быть нелегкой задачей.

Бренды сравнили специалисты Hot Cars.

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Toyota считается самым надежным автопроизводителем на рынке. К примеру, модель Tundra 2007 года выпуска установила рекорд, преодолев пробег более 1,6 млн км.

С другой стороны, компания Ford заявила, что она продала столько пикапов F-150, что эти машины могли выстроиться от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и обратно.

Надежность против возможности

Согласно оценкам авторитетного J.D. Power, Toyota заняла второе место в общих рейтингах надежности, уступив своему же бренду класса люкс Lexus. Ford занял лишь 23 строчку.

При этом в 3023 году F-150 имел всего шесть отзывов, а Toyota была вынуждена вернуть 381 000 пикапов из-за неправильно изготовленной задней оси.

Однако в целом большинство транспортных средств этих брендов прослужат длительный период времени, если обслуживать их должным образом.

Сравнение мощности

Toyota предлагает очень мощные внедорожники и грузовики с кузовом на раме. Но Ford F-450 может буксировать груз более 13 600 кг, а самый мощный пикап Toyota Tundra — всего 5 443 кг.

Гибриды против электрокаров

Когда вы думаете о гибриде, то вспоминаете Toyota Prius и другие модели японского концерна.

Ford производит много полностью электрических автомобилей — от самого популярного F-150 до кроссовера Mustang Mach-E.

Ford предлагает бензиновый двигатель V8 в некоторых своих продуктах, в то время как самые мощные модели Toyota — Tundra и Sequoia можно приобрести только с гибридным двигателем V6 с двойным турбонаддувом.

В то же время, F-150 все еще можно купить с несколькими вариантами силовых агрегатов, от 5-литрового V8 до 2,7-3,5-литрового гибридного V6 EcoBoost. Mustang GT также можно приобрести с V8, и это один из последних настоящих маслкаров.

Toyota видит преимущество в седанах

У Ford больше нет ни одного седана в линейке — 2020-й стал последним модельным годом Ford Fusion. Toyota все еще предлагает десять разных седанов. Самый известный из них — Toyota Camry — является самым популярным 4-дверным седаном в США и продолжает доминировать в этом сегменте.

Трудные пути

Два бренда больше всего совпадают во внедорожных возможностях. Toyota предлагает пять специализированных грузовиков и внедорожников 4x4 и, по крайней мере, еще три-четыре модели, способные проехать по бездорожью.

Ford также предлагает пять грузовиков и внедорожников, и такое же количество кроссоверов, которые можно считать достойными тяжелых дорожных условий.

Ранее мы писали о самых надежных моделях Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега. Также рассказывали о лучших и худших годах выпуска популярного кроссовера Ford Explorer.

США
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