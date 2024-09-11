Четыре модели Ford с проблемной трансмиссией — как правильно эксплуатировать эти авто

Автомобили Ford. Фото: whiteoakford.ca

Автомобили под брендом Ford имеют заслуженную репутацию надежных, но ни одна машина в мире полностью не лишена определенных недостатков. По мнению автоэкспертов, ряд моделей американского производителя имеют очень уязвимую деталь — трансмиссию.

Об этом написал Avtopilot.

Читайте также:

Среди моделей Ford, у которых чаще всего не все хорошо с трансмиссией, называют Focus, Fiesta, Escape и Explorer.

Ford Focus. Фото: motor1.com

С чем могут столкнуться владельцы Ford

с преждевременным износом трансмиссии, особенно при интенсивной эксплуатации или недостаточном обслуживании;

с пробуксовкой передач и перегревом, которые могут привести к серьезным повреждениям и дорогостоящему ремонту;

с утечками трансмиссионной жидкости, что может вызвать повреждение внутренних компонентов.

Ford Fiesta. Фото: motorpoint.co.uk

Что рекомендуется делать

Регулярное обслуживание трансмиссии, включая замену жидкости и фильтра.

Следует внимательно относиться к опасным признакам — пробуксовке, задержке переключения передач, необычным шумам или утечке жидкости. В случае их обнаружения необходимо немедленно обращаться в сервисный центр.

Нужно относиться к автомобилю бережно — избегать резких стартов, торможений и буксировки тяжелых прицепов.

Все это поможет снизить нагрузку на трансмиссию и продлить ее срок службы.

Ford Escape. Фото: bayfieldford.com

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть у любого автомобиля, но владельцам Ford стоит быть особенно внимательными.

Следуя рекомендациям по обслуживанию и эксплуатации, можно избежать дорогостоящего ремонта и обеспечить долговечность автомобиля.

Ford Explorer. Фото: edmunds.com

Ранее американские эксперты выяснили, какой бренд круче — Toyota или Ford. Также мы писали, что компания Ford Europe выпустила духи с запахом бензина для электрокара.