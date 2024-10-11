Три важные вещи, которые нужно знать водителям перед покупкой Ford Escape 2024 года

2024 Ford Escape. Фото: bayfieldford.com

Некоторые покупатели считают Ford Escape 2024 одним из лучших кроссоверов на рынке. Однако, как и в случае с любым популярным автомобилем, прежде чем принять решение о покупке, потенциальные владельцы должны учесть несколько важных моментов.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Отзыв автомобилей

Модель уже имеет несколько отзывов. Первый касается проблем с модулем радара круиз-контроля, который может приводить к ошибочному обнаружению объектов. Это означает, что адаптивный круиз-контроль может неправильно реагировать на ситуацию на дороге, останавливая автомобиль в неподобающих случаях. Этот отзыв охватывает модели 2023 и 2024 годов.

Второй связан с дефектами топливной форсунки в моделях с 1,5-литровым двигателем, что может вызвать утечку горючего.

Надежность на среднем уровне

Многие источники, в частности Consumer Reports, указывают на то, что Ford Escape не имеет высокого уровня надежности. Владельцы отмечали, что 8-ступенчатая коробка может иметь задержки в переключении.

Также вызывает беспокойство качество езды — некоторые водители описывают ее как "ухабистую". Это может оказать существенное влияние на комфорт во время поездок, особенно на длинных расстояниях.

Продолжительность службы

По данным CoPilot, Ford Escape 2024 имеет потенциал проехать от 320 000 до 480 000 км, хотя реальный пробег обычно составляет от 240 000 до 320 000 км. Конечно, продолжительность службы зависит от того, как тщательно владельцы ухаживают за своими автомобилями.

Фото: byerlyford.com

Выводы

Ford Escape 2024 предлагает определенные улучшения по сравнению с предыдущими моделями, но в нем все еще есть недостатки. Потенциальным покупателям следует учесть все плюсы и минусы, понимая возможные проблемы с надежностью и комфортом.

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