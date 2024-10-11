ТОП-5 альтернатив Toyota Camry у 2024 році

2024 Toyota Camry. Фото: motortrend.com

За оцінками різних автомобільних ресурсів Toyota Camry продовжує залишатися найкращим вибором для покупців седанів у 2024 році, пропонуючи поєднання надійності, ефективності та передових функцій безпеки. Проте конкуренція на ринку седанів середнього розміру залишається жорстокою, де кілька суперників пропонують переконливі альтернативи.

Про це написав Find The Best Car Price.

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Honda Accord

Фото: infocar.ua

Автомобіль забезпечує чудову економію палива завдяки гібридним варіантам. Але не має доступного повного приводу Camry.

Hyundai Sonata

Фото: hyundaiusa.com

Модель виділяється унікальним стилем та передовими технологіями, тепер із повним приводом. Але вона може не відповідати репутації Camry щодо надійності.

Subaru Legacy

Фото: subaruofmoncton.com

Машина має стандартний повний привід в усіх комплектаціях та зручний салон. Але його базовий двигун менш потужний, ніж пропозиції Camry.

Chevrolet Malibu

Фото: caranddriver.com

Malibu представляє цінну пропозицію з достатньою кількістю функцій за приємною вартістю. Але поступається Camry за паливною ефективністю та динамікою водіння.

Nissan Altima

Фото: carscoops.com

Авто має доступний повний привід та простору кабіну. Але його продуктивність та економія палива не такі переконливі, як у Camry.

Раніше експерти назвали найкращі седани для водіїв старшого віку у 2024 році. Також ми писали про компактні кросовери з найвищою економією палива у 2024 році.