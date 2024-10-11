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П'ять найкращих альтернатив Toyota Camry у 2024 році

11 жовтня 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-5 альтернатив Toyota Camry у 2024 році
2024 Toyota Camry. Фото: motortrend.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

За оцінками різних автомобільних ресурсів Toyota Camry продовжує залишатися найкращим вибором для покупців седанів у 2024 році, пропонуючи поєднання надійності, ефективності та передових функцій безпеки. Проте конкуренція на ринку седанів середнього розміру залишається жорстокою, де кілька суперників пропонують переконливі альтернативи.

Про це написав Find The Best Car Price.

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Honda Accord

П'ять найкращих альтернатив Toyota Camry у 2024 році - фото 1
Фото: infocar.ua

Автомобіль забезпечує чудову економію палива завдяки гібридним варіантам. Але не має доступного повного приводу Camry.

Hyundai Sonata

П'ять найкращих альтернатив Toyota Camry у 2024 році - фото 2
Фото: hyundaiusa.com

Модель виділяється унікальним стилем та передовими технологіями, тепер із повним приводом. Але вона може не відповідати репутації Camry щодо надійності.

Subaru Legacy

П'ять найкращих альтернатив Toyota Camry у 2024 році - фото 3
Фото: subaruofmoncton.com

Машина має стандартний повний привід в усіх комплектаціях та зручний салон. Але його базовий двигун менш потужний, ніж пропозиції Camry.

Chevrolet Malibu

П'ять найкращих альтернатив Toyota Camry у 2024 році - фото 4
Фото: caranddriver.com

Malibu представляє цінну пропозицію з достатньою кількістю функцій за приємною вартістю. Але поступається Camry за паливною ефективністю та динамікою водіння.

Nissan Altima

П'ять найкращих альтернатив Toyota Camry у 2024 році - фото 5
Фото: carscoops.com

Авто має доступний повний привід та простору кабіну. Але його продуктивність та економія палива не такі переконливі, як у Camry.

Раніше експерти назвали найкращі седани для водіїв старшого віку у 2024 році. Також ми писали про компактні кросовери з найвищою економією палива у 2024 році.

авто автомобіль продаж авто Honda Nissan Toyota

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