ТОП-6 найкращих седанів для старших водіїв у 2024 році

Автомобілі. Фото: automoblog.com

Для водіїв старшого віку в автомобілях важливі найвищі параметри безпеки та плавність їзди. За кілька місяців перед Новим роком можна знайти вигідну пропозицію на седани, адже дилери як правило намагаються швидше розпродати старі моделі, щоб звільнити місце для автомобілів нового сезону.

Про це написав GOBankingRates.

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2024 Lexus ES Hybrid

Фото: desertlexus.com

U.S. News & World Report назвав модель найкращим автомобілем для вікових водіїв. Це розкішний середньорозмірний автомобіль зі зручною посадкою водія, великою кількістю простору та економічною гібридною силовою установкою. Базова ціна — 43 440 доларів.

2024 Toyota Camry

Фото: Toyota

Цей седан за стартовою ціною 26 420 доларів легко маневрує та має гарну економію палива. Ось ще один плюс Camry — інформаційно-розважальна система, якою легко користуватися.

2024 Honda Accord

Фото: calgaryhonda.ca

За ціною 27 895 доларів Accord отримав нагороду U.S. News як найкращий середньорозмірний автомобіль 2024 року. Accord має багато переваг для літніх людей, яким потрібен комфорт та безпека, включаючи зручну кабіну, розкішні сидіння та плавність руху.

2024 Toyota Crown

Фото: Toyota

Kelley Blue Book назвав авто найкращим вибором для водіїв старшого віку з базовою ціною 41 445 доларів. Машина має світлодіодні підсвічування з автоматичним увімкненням та вимкненням, асистент дальнього світла, екстрене гальмування з функцією виявлення пішоходів та попередженням про виїзд зі смуги руху з допоміжним керуванням.

2024 Acura Integra

Фото: acuraofmaui.com

Починаючи з 32 995 доларів, Integra має купу засобів допомоги водієві, включаючи моніторинг сліпих зон та виявлення пішоходів. Має просту у використанні інформаційно-розважальну систему.

2024 Mazda3

Фото: mazda.ca

Надійний та доступний автомобіль. 4-дверні седани сьогодні поступаються популярністю кросоверам, але Mazda3 є найкращим представником лінійки компанії, пропонуючи відмінну вартість, стиль та економію палива.

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