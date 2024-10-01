ТОП-8 вживаних автомобілів Toyota з вічними двигунами — що обрати

Автомобілі Toyota. Фото: lockyervalleytoyota.com.au

Деякі з моторів Toyota отримали неофіційний титул "двигунів на мільйони кілометрів", який стосується надійних та довговічних агрегатів. Хоча ключовим фактором їхньої безперебійної роботи є ставлення автовласників — регулярне технічне обслуговування, зокрема своєчасна заміна оливи та використання якісного пального.

Про це написала Avtosota.

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Toyota Corolla

Фото: infocar.ua

Двигун 2 л 3S-FE отримали Toyota Corolla та Camry. Він вважається одним із найнадійніших моторів в історії бренду. Має просту, але надзвичайно міцну конструкцію.

Toyota Supra

Фото: uzr.com.ua

Легендарні двигуни 2,5 л 1JZ-GE та 3 л 2JZ-GE. Перший встановлювався на седанах Toyota Chaser, Cresta та Crown. Потужніший 2JZ-GE використовувався в спорткарах Toyota Supra та Altezza.

Toyota Crown

Фото: infocar.ua

1UZ-FE вважається вершиною інженерної досконалості японської автомобільної корпорації. Його отримали моделі преміумкласу Toyota Aristo, Crown та Soarer.

Toyota Land Cruiser

Фото: caranddriver.com

Дизельні 1HD — це особлива серія двигунів для комерційних автомобілів та позашляховиків. Наприклад, вони встановлювалися на Toyota Land Cruiser, тому відомі своєю міцністю та здатністю впоратися з будь-якими екстремальними умовами.

Раніше ми писали про кращі модельні роки випуску культового кросовера Toyota Highlander. Також експерти назвали найнадійніші вживані автомобілі Toyota за останні десять років.