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Вниманию покупателей б/у авто — названы модели Toyota с вечными двигателями

1 октября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-8 подержанных автомобилей Toyota с вечными двигателями — что выбрать
Автомобили Toyota. Фото: lockyervalleytoyota.com.au
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Некоторые из моторов Toyota получили неофициальный титул "двигателей на миллионы километров", который касается надежных и долговечных агрегатов. Хотя ключевым фактором их бесперебойной работы является отношение автовладельцев — регулярное техническое обслуживание, в частности, своевременная замена масла и использование качественного горючего.

Об этом написала Avtosota.

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Toyota Corolla

Вниманию покупателей б/у авто — названные модели Toyota с вечными двигателями - фото 1
Фото: infocar.ua

Двигатель 2 л 3S-FE получили Toyota Corolla и Camry. Он считается одним из самых надежных моторов в истории бренда. Имеет простую, но очень крепкую конструкцию.

Toyota Supra

Вниманию покупателей подержанных авто - названные модели Toyota с вечными двигателями - фото 2
Фото: uzr.com.ua

Легендарные двигатели 2,5 л 1JZ-GE и 3 л 2JZ-GE. Первый устанавливался на седанах Toyota Chaser, Cresta и Crown. Более мощный 2JZ-GE использовался в спорткарах Toyota Supra и Altezza.

Toyota Crown

Вниманию покупателей б/у авто — названные модели Toyota с вечными двигателями - фото 3
Фото: infocar.ua

1UZ-FE считается вершиной инженерного совершенства японской автомобильной корпорации. Его получили модели премиум-класса Toyota Aristo, Crown и Soarer.

Toyota Land Cruiser

Вниманию покупателей б/у авто — названные модели Toyota с вечными двигателями - фото 4
Фото: caranddriver.com

Дизельные 1HD — это специальная серия двигателей для коммерческих автомобилей и внедорожников. К примеру, они устанавливались на Toyota Land Cruiser, поэтому известны своей прочностью и способностью справиться с любыми экстремальными условиями.

Ранее мы писали о лучших модельных годах выпуска культового кроссовера Toyota Highlander. Также эксперты назвали самые надежные подержанные автомобили Toyota за последние десять лет.

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