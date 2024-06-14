ТОП-10 самых надежных подержанных моделей Toyota за последние десять лет

Эксперты назвали самые надежные б/у автомобили Toyota за последние десять лет
Toyota является одним из японских брендов, который в последние десятилетия удерживает звание производителя самых надежных машин в мире. Есть бесчисленное количество историй о людях, владеющих автомобилями Toyota с пробегом более 480 000 км, ведь они известны высококачественными деталями, точным изготовлением и общей высокой надежностью.
Об этом написал Hot Cars.
HotCars собрал 10 самых надежных автомобилей Toyota за последнее десятилетие на основе рейтинга J.D. Power в сочетании с данными об отзыве NHTSA и жалобами клиентов.
ТОП-10 самых надежных подержанных моделей Toyota
- 2014 Toyota Camry: 88 баллов из 100.
- 2014 г. Toyota Venza: 87/100.
- 2020 г. Toyota C-HR: 85/100.
- 2016 г. Toyota Corolla: 85/100.
- 2018 Toyota RAV4: 84/100.
- 2018 г. Toyota Avalon: 83/100.
- 2017 Toyota Prius: 83/100.
- 2022 г. Toyota Tacoma: 82/100.
- 2021 г. Toyota Tundra: 81/100.
- 2016 г. Toyota Sienna: 79/100.
2014 Toyota Camry: 88/100
За последнее десятилетие Toyota Camry занимает ведущие позиции среди седанов среднего размера. И 2014 модельный год не получил ни одной жалобы клиентов, отзывов или расследований.
Camry 2014 оснащался либо гибридным 4-цилиндровым двигателем, либо чуть более мощным 6-цилиндровым мотором. В то время эти Camry также были приемлемы по цене: версия L начиналась примерно с 22 000 долларов, а топовый XLE — с 25 000 долларов.
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