ТОП-10 самых надежных подержанных моделей Toyota за последние десять лет

Различные модели Toyota. Фото: stevensonhendricktoyota.com

Toyota является одним из японских брендов, который в последние десятилетия удерживает звание производителя самых надежных машин в мире. Есть бесчисленное количество историй о людях, владеющих автомобилями Toyota с пробегом более 480 000 км, ведь они известны высококачественными деталями, точным изготовлением и общей высокой надежностью.

Об этом написал Hot Cars.

Читайте также:

HotCars собрал 10 самых надежных автомобилей Toyota за последнее десятилетие на основе рейтинга J.D. Power в сочетании с данными об отзыве NHTSA и жалобами клиентов.

ТОП-10 самых надежных подержанных моделей Toyota

2014 Toyota Camry: 88 баллов из 100. 2014 г. Toyota Venza: 87/100. 2020 г. Toyota C-HR: 85/100. 2016 г. Toyota Corolla: 85/100. 2018 Toyota RAV4: 84/100. 2018 г. Toyota Avalon: 83/100. 2017 Toyota Prius: 83/100. 2022 г. Toyota Tacoma: 82/100. 2021 г. Toyota Tundra: 81/100. 2016 г. Toyota Sienna: 79/100.

2014 Toyota Camry: 88/100

Фото: hotcars.com

За последнее десятилетие Toyota Camry занимает ведущие позиции среди седанов среднего размера. И 2014 модельный год не получил ни одной жалобы клиентов, отзывов или расследований.

Camry 2014 оснащался либо гибридным 4-цилиндровым двигателем, либо чуть более мощным 6-цилиндровым мотором. В то время эти Camry также были приемлемы по цене: версия L начиналась примерно с 22 000 долларов, а топовый XLE — с 25 000 долларов.

Ранее эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Camry. Также мы писали о плюсах и минусах ежедневного вождения новой Toyota Corolla Cross.