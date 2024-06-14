ТОП-10 найнадійніших вживаних моделей Toyota за останні десять років

Різні моделі Toyota. Фото: stevensonhendricktoyota.com

Toyota є одним із японських брендів, який протягом останніх десятиліть утримує звання виробника найнадійніших машин у світі. Є незліченна кількість історій про людей, які володіють автомобілями Toyota з пробігом понад 480 000 км, адже вони відомі високоякісними деталями, точним виготовленням та загальною високою надійністю.

Про це написав Hot Cars.

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HotCars зібрав 10 найнадійніших автомобілів Toyota за останнє десятиліття на основі рейтингу J.D. Power у поєднанні з даними про відкликання NHTSA та скаргами клієнтів.

ТОП-10 найнадійніших вживаних моделей Toyota

2014 Toyota Camry: 88 балів зі 100. 2014 Toyota Venza: 87/100. 2020 Toyota C-HR: 85/100. 2016 Toyota Corolla: 85/100. 2018 Toyota RAV4: 84/100. 2018 Toyota Avalon: 83/100. 2017 Toyota Prius: 83/100. 2022 Toyota Tacoma: 82/100. 2021 Toyota Tundra: 81/100. 2016 Toyota Sienna: 79/100.

2014 Toyota Camry: 88/100

Фото: hotcars.com

За останнє десятиліття Toyota Camry займає провідні позиції серед седанів середнього розміру, і 2014 модельний рік не отримав жодних скарг клієнтів, відкликань або розслідувань.

Camry 2014 року оснащувався або гібридним 4-циліндровим двигуном, або трохи потужнішим 6-циліндровим мотором. На той час ці Camry також були прийнятні за ціною: версія L починалася приблизно з 22 000 доларів, а топовий XLE — з 25 000 доларів.

Раніше експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Camry. Також ми писали про плюси та мінуси щоденного водіння нової Toyota Corolla Cross.