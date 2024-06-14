ТОП-10 найнадійніших вживаних моделей Toyota за останні десять років

Експерти назвали найнадійніші вживані автомобілі Toyota за останні десять років
Toyota є одним із японських брендів, який протягом останніх десятиліть утримує звання виробника найнадійніших машин у світі. Є незліченна кількість історій про людей, які володіють автомобілями Toyota з пробігом понад 480 000 км, адже вони відомі високоякісними деталями, точним виготовленням та загальною високою надійністю.
Про це написав Hot Cars.
HotCars зібрав 10 найнадійніших автомобілів Toyota за останнє десятиліття на основі рейтингу J.D. Power у поєднанні з даними про відкликання NHTSA та скаргами клієнтів.
ТОП-10 найнадійніших вживаних моделей Toyota
- 2014 Toyota Camry: 88 балів зі 100.
- 2014 Toyota Venza: 87/100.
- 2020 Toyota C-HR: 85/100.
- 2016 Toyota Corolla: 85/100.
- 2018 Toyota RAV4: 84/100.
- 2018 Toyota Avalon: 83/100.
- 2017 Toyota Prius: 83/100.
- 2022 Toyota Tacoma: 82/100.
- 2021 Toyota Tundra: 81/100.
- 2016 Toyota Sienna: 79/100.
2014 Toyota Camry: 88/100
За останнє десятиліття Toyota Camry займає провідні позиції серед седанів середнього розміру, і 2014 модельний рік не отримав жодних скарг клієнтів, відкликань або розслідувань.
Camry 2014 року оснащувався або гібридним 4-циліндровим двигуном, або трохи потужнішим 6-циліндровим мотором. На той час ці Camry також були прийнятні за ціною: версія L починалася приблизно з 22 000 доларів, а топовий XLE — з 25 000 доларів.
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