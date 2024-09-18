ТОП-3 самых надежных годов выпуска Toyota Highlander на вторичном рынке

Toyota Highlander — самые надежные годы выпуска культового кроссовера
Toyota Highlander является примером образцового семейного среднеразмерного кроссовера, сочетающего мощную езду со множеством удобств в салоне для любых нужд. Модель 2024 года оснащена прекрасно, и на нее пока не было особых нареканий, но на вторичном рынке можно найти гораздо более дешевый вариант, который будет служить еще много лет.
Об этом пишет CarBuzz.
2012 Toyota Highlander XU40
Предпоследний год второго поколения. Как часто бывает, в последние годы одного поколения бренд способен решить большинство проблем конкретной модели.
Только два незначительных отзыва были приписаны Highlander 2012, но ни одного, касающегося работы и эксплуатации. Это один из самых надежных годов выпуска.
2018 Toyota Highlander Hybrid XU50
Авто было предпоследним для поколения XU50. CarComplaints.com перечисляет 30 жалоб на модель 2018 года. Большинство из них касаются тормозов и проблем с краской кузова. Но у XU50 почти не было нареканий на двигатель и трансмиссию.
2021 Toyota Highlander XU70
Представитель четвертого действующего поколения Highlander является одним из самых надежных автомобилей. Сравнивая отзыв 2021-2024 модельных лет, именно 2021-й выделяется наименьшим их количеством — было всего три и ни одно не связано с механической работой автомобиля.
Отзывы касались:
- шин с недостаточной грузоподъемностью;
- датчиков OCS, которые могут запираться;
- переднего бампера, который может отсоединиться.
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