ТОП-3 самых надежных годов выпуска Toyota Highlander на вторичном рынке

Toyota Highlander. Фото: autoboom.co.il

Toyota Highlander является примером образцового семейного среднеразмерного кроссовера, сочетающего мощную езду со множеством удобств в салоне для любых нужд. Модель 2024 года оснащена прекрасно, и на нее пока не было особых нареканий, но на вторичном рынке можно найти гораздо более дешевый вариант, который будет служить еще много лет.

Об этом пишет CarBuzz.

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2012 Toyota Highlander XU40

Фото: wikipedia.org

Предпоследний год второго поколения. Как часто бывает, в последние годы одного поколения бренд способен решить большинство проблем конкретной модели.

Только два незначительных отзыва были приписаны Highlander 2012, но ни одного, касающегося работы и эксплуатации. Это один из самых надежных годов выпуска.

2018 Toyota Highlander Hybrid XU50

Фото: thecarmagazine.com

Авто было предпоследним для поколения XU50. CarComplaints.com перечисляет 30 жалоб на модель 2018 года. Большинство из них касаются тормозов и проблем с краской кузова. Но у XU50 почти не было нареканий на двигатель и трансмиссию.

2021 Toyota Highlander XU70

Фото: Toyota

Представитель четвертого действующего поколения Highlander является одним из самых надежных автомобилей. Сравнивая отзыв 2021-2024 модельных лет, именно 2021-й выделяется наименьшим их количеством — было всего три и ни одно не связано с механической работой автомобиля.

Отзывы касались:

шин с недостаточной грузоподъемностью;

датчиков OCS, которые могут запираться;

переднего бампера, который может отсоединиться.

Ранее мы писали о 10 моделях Toyota, которые можно выгодно продать после пяти лет пользования. Также американские эксперты выясняли, какой бренд круче — Toyota или Ford.