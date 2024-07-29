Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow ТОП-10 моделей Toyota, которые можно выгодно продать после пяти лет использования arrow

ТОП-10 моделей Toyota, которые можно выгодно продать после пяти лет использования

29 июля 2024 08:15
Валентин Бандура - Редактор
Автомобили Toyota, которые выгодно продавать после пяти лет пользования — ТОП-10
Автомобили Toyota. Фото: lockyervalleytoyota.com.au
Валентин Бандура - Редактор

Автомобили Toyota заслуженно получили репутацию надежных. Именно поэтому их можно очень выгодно перепродать, когда придет время сменить машину на новую.

Об этом написал CarBuzz.

Читайте также:

Если вы не планируете ездить на машине, пока от нее не отпадут колеса, то вас должна волновать амортизация. Toyota — бренд, который трудно победить в этом отношении.

Показатели рейтинга получены от CarEdge на основе данных каждого транспортного средства со средним пробегом более 19 000 км в год.

ТОП-10 моделей Toyota 2024 года с высокой остаточной стоимостью

  1. Toyota Prius Prime — остаточная стоимость через пять лет 83%
  2. Toyota Prius — 83%
  3. Toyota 4Runner — 80%
  4. Toyota Highlander — 79%
  5. Toyota RAV4 — 79%
  6. Toyota Corolla Cross — 79%
  7. Toyota Corolla — 79%
  8. Toyota RAV4 Prime — 78%
  9. Toyota Land Cruiser — 78%
  10. Toyota Venza — 78%

Toyota Prius Prime 2024

ТОП-10 моделей Toyota, которые можно выгодно продать после пяти лет использования - фото 1
Фото: post-gazette.com

Как и у Toyota Prius, модель Prime имеет самую высокую остаточную стоимость среди всех автомобилей японского концерна — 83%.

Обе модели за последние годы прошли трансформацию от практичного, но печального ежедневного автомобиля до почти спортивной модели. Улучшенное сцепление с дорогой и управляемость, мягкая подвеска и разгон до 100 км/ч почти за шесть секунд делают транспортное средство похожим на авто, а не на тележку для гольфа.

Гибрид может проехать 70 км на полной батарее без необходимости сжигать бензин, поэтому эта экономия повышает его и без того отличную ценность при перепродаже.

Ранее эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Camry. Также мы писали о плюсах и минусах ежедневного вождения новой Toyota Corolla Cross.

рейтинг Япония авто автомобиль продажа авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ