Автомобили Toyota, которые выгодно продавать после пяти лет пользования — ТОП-10

Автомобили Toyota. Фото: lockyervalleytoyota.com.au

Автомобили Toyota заслуженно получили репутацию надежных. Именно поэтому их можно очень выгодно перепродать, когда придет время сменить машину на новую.

Об этом написал CarBuzz.

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Если вы не планируете ездить на машине, пока от нее не отпадут колеса, то вас должна волновать амортизация. Toyota — бренд, который трудно победить в этом отношении.

Показатели рейтинга получены от CarEdge на основе данных каждого транспортного средства со средним пробегом более 19 000 км в год.

ТОП-10 моделей Toyota 2024 года с высокой остаточной стоимостью

Toyota Prius Prime — остаточная стоимость через пять лет 83% Toyota Prius — 83% Toyota 4Runner — 80% Toyota Highlander — 79% Toyota RAV4 — 79% Toyota Corolla Cross — 79% Toyota Corolla — 79% Toyota RAV4 Prime — 78% Toyota Land Cruiser — 78% Toyota Venza — 78%

Toyota Prius Prime 2024

Фото: post-gazette.com

Как и у Toyota Prius, модель Prime имеет самую высокую остаточную стоимость среди всех автомобилей японского концерна — 83%.

Обе модели за последние годы прошли трансформацию от практичного, но печального ежедневного автомобиля до почти спортивной модели. Улучшенное сцепление с дорогой и управляемость, мягкая подвеска и разгон до 100 км/ч почти за шесть секунд делают транспортное средство похожим на авто, а не на тележку для гольфа.

Гибрид может проехать 70 км на полной батарее без необходимости сжигать бензин, поэтому эта экономия повышает его и без того отличную ценность при перепродаже.

Ранее эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Camry. Также мы писали о плюсах и минусах ежедневного вождения новой Toyota Corolla Cross.