Автомобили Toyota, которые выгодно продавать после пяти лет пользования — ТОП-10

ТОП-10 моделей Toyota, которые можно выгодно продать после пяти лет использования
Автомобили Toyota заслуженно получили репутацию надежных. Именно поэтому их можно очень выгодно перепродать, когда придет время сменить машину на новую.
Об этом написал CarBuzz.
Если вы не планируете ездить на машине, пока от нее не отпадут колеса, то вас должна волновать амортизация. Toyota — бренд, который трудно победить в этом отношении.
Показатели рейтинга получены от CarEdge на основе данных каждого транспортного средства со средним пробегом более 19 000 км в год.
ТОП-10 моделей Toyota 2024 года с высокой остаточной стоимостью
- Toyota Prius Prime — остаточная стоимость через пять лет 83%
- Toyota Prius — 83%
- Toyota 4Runner — 80%
- Toyota Highlander — 79%
- Toyota RAV4 — 79%
- Toyota Corolla Cross — 79%
- Toyota Corolla — 79%
- Toyota RAV4 Prime — 78%
- Toyota Land Cruiser — 78%
- Toyota Venza — 78%
Toyota Prius Prime 2024
Как и у Toyota Prius, модель Prime имеет самую высокую остаточную стоимость среди всех автомобилей японского концерна — 83%.
Обе модели за последние годы прошли трансформацию от практичного, но печального ежедневного автомобиля до почти спортивной модели. Улучшенное сцепление с дорогой и управляемость, мягкая подвеска и разгон до 100 км/ч почти за шесть секунд делают транспортное средство похожим на авто, а не на тележку для гольфа.
Гибрид может проехать 70 км на полной батарее без необходимости сжигать бензин, поэтому эта экономия повышает его и без того отличную ценность при перепродаже.
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