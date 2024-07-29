Автомобілі Toyota, які вигідно продавати після п'яти років користування — ТОП-10

ТОП-10 моделей Toyota, які можна вигідно продати після п'яти років користування
Автомобілі Toyota заслужено отримали репутацію надійних. Саме через це їх можна дуже вигідно перепродати, коли настане час змінити машину на нову.
Про це написав CarBuzz.
Якщо не плануєте їздити на машині, поки від неї не відпадуть колеса, то вас має хвилювати амортизація. Toyota — бренд, який важко перемогти в цьому відношенні.
Показники для рейтингу отримані від CarEdge на основі даних кожного транспортного засобу із середнім пробігом понад 19 000 км на рік.
ТОП-10 моделей Toyota 2024 року з найвищою залишковою вартістю
- Toyota Prius Prime — залишкова вартість через п'ять років: 83%
- Toyota Prius — 83%
- Toyota 4Runner — 80%
- Toyota Highlander — 79%
- Toyota RAV4 — 79%
- Toyota Corolla Cross — 79%
- Toyota Corolla — 79%
- Toyota RAV4 Prime — 78%
- Toyota Land Cruiser — 78%
- Toyota Venza — 78%
Toyota Prius Prime 2024
Як й у Toyota Prius модель Prime має найвищу залишкову вартість серед усіх автомобілів японського концерну — 83%.
Обидві моделі за останні роки пройшли трансформацію від практичного, але сумного щоденного автомобіля до майже спортивної моделі. Покращене зчеплення з дорогою та керованість, м’яка підвіска та розгін до 100 км/год майже за шість секунд роблять транспортний засіб схожим на авто, а не на візок для гольфу.
Гібрид може проїхати 70 км на повній батареї без потреби спалювати бензин, тому ця економія підвищує його й так чудову цінність при перепродажі.
Раніше експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Camry. Також ми писали про плюси та мінуси щоденного водіння нової Toyota Corolla Cross.
Читайте Новини.LIVE!