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ТОП-10 моделей Toyota, які можна вигідно продати після п'яти років користування

29 липня 2024 08:15
Валентин Бандура - Редактор
Автомобілі Toyota, які вигідно продавати після п'яти років користування — ТОП-10
Автомобілі Toyota. Фото: lockyervalleytoyota.com.au
Валентин Бандура - Редактор

Автомобілі Toyota заслужено отримали репутацію надійних. Саме через це їх можна дуже вигідно перепродати, коли настане час змінити машину на нову.

Про це написав CarBuzz.

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Якщо не плануєте їздити на машині, поки від неї не відпадуть колеса, то вас має хвилювати амортизація. Toyota — бренд, який важко перемогти в цьому відношенні.

Показники для рейтингу отримані від CarEdge на основі даних кожного транспортного засобу із середнім пробігом понад 19 000 км на рік.

ТОП-10 моделей Toyota 2024 року з найвищою залишковою вартістю

  1. Toyota Prius Prime — залишкова вартість через п'ять років: 83%
  2. Toyota Prius — 83%
  3. Toyota 4Runner — 80%
  4. Toyota Highlander — 79%
  5. Toyota RAV4 — 79%
  6. Toyota Corolla Cross — 79%
  7. Toyota Corolla — 79%
  8. Toyota RAV4 Prime — 78%
  9. Toyota Land Cruiser — 78%
  10. Toyota Venza — 78%

Toyota Prius Prime 2024

ТОП-10 моделей Toyota, які можна вигідно продати після п'яти років користування - фото 1
Фото: post-gazette.com

Як й у Toyota Prius модель Prime має найвищу залишкову вартість серед усіх автомобілів японського концерну — 83%.

Обидві моделі за останні роки пройшли трансформацію від практичного, але сумного щоденного автомобіля до майже спортивної моделі. Покращене зчеплення з дорогою та керованість, м’яка підвіска та розгін до 100 км/год майже за шість секунд роблять транспортний засіб схожим на авто, а не на візок для гольфу.

Гібрид може проїхати 70 км на повній батареї без потреби спалювати бензин, тому ця економія підвищує його й так чудову цінність при перепродажі.

Раніше експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Camry. Також ми писали про плюси та мінуси щоденного водіння нової Toyota Corolla Cross.

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