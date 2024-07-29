Автомобілі Toyota, які вигідно продавати після п'яти років користування — ТОП-10

Автомобілі Toyota. Фото: lockyervalleytoyota.com.au

Автомобілі Toyota заслужено отримали репутацію надійних. Саме через це їх можна дуже вигідно перепродати, коли настане час змінити машину на нову.

Про це написав CarBuzz.

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Якщо не плануєте їздити на машині, поки від неї не відпадуть колеса, то вас має хвилювати амортизація. Toyota — бренд, який важко перемогти в цьому відношенні.

Показники для рейтингу отримані від CarEdge на основі даних кожного транспортного засобу із середнім пробігом понад 19 000 км на рік.

ТОП-10 моделей Toyota 2024 року з найвищою залишковою вартістю

Toyota Prius Prime — залишкова вартість через п'ять років: 83% Toyota Prius — 83% Toyota 4Runner — 80% Toyota Highlander — 79% Toyota RAV4 — 79% Toyota Corolla Cross — 79% Toyota Corolla — 79% Toyota RAV4 Prime — 78% Toyota Land Cruiser — 78% Toyota Venza — 78%

Toyota Prius Prime 2024

Фото: post-gazette.com

Як й у Toyota Prius модель Prime має найвищу залишкову вартість серед усіх автомобілів японського концерну — 83%.

Обидві моделі за останні роки пройшли трансформацію від практичного, але сумного щоденного автомобіля до майже спортивної моделі. Покращене зчеплення з дорогою та керованість, м’яка підвіска та розгін до 100 км/год майже за шість секунд роблять транспортний засіб схожим на авто, а не на візок для гольфу.

Гібрид може проїхати 70 км на повній батареї без потреби спалювати бензин, тому ця економія підвищує його й так чудову цінність при перепродажі.

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