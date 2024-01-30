Toyota Grand Highlander 2024: насколько удобно для семейных путешествий новое авто

Toyota Grand Highlander 2024 имеет важную для семейного авто высокую буксировочную способность и грузоподъемность. Фото: nyetoyota.com

Абсолютно новый Toyota Grand Highlander предлагает семьям больше пространства и три силовых агрегата на выбор, в том числе традиционный бензиновый и гибридные приводы. Несмотря на место в сегменте среднеразмерных трехрядных кроссоверов, автомобиль может конкурировать с более крупными по размеру машинами благодаря своей огромной внутренней грузоподъемности.

Об этом написал Hot Cars.

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Характеристики Grand Highlander 2024

Размеры: 5115,56 х 1988,82 х 1831,34 мм.

Колесная база: 2948,94 мм.

Двигатель: 2,4-литровый турбо I-4/2,5-литровый гибридный I-4

Мощность: 245 л.с. / 265-362 л.с.

Привод: передний и полный.

Трансмиссия: 8-ступенчатая / 6-ступенчатая автоматическая.

Начальная цена: 43 070 долларов.

Используя популярность Highlander, Toyota надеется, что Grand Highlander восполнит пробел между Highlander и полноразмерным Sequoia благодаря увеличению общей длины, ширины и высоты.

Дизайн

Toyota взяла уже успешный дизайн Highlander и усовершенствовала его. Впереди плоский нос Grand Highlander совмещен с большой решеткой радиатора. Пара функциональных вентиляционных отверстий расположена перед передними колесами. Под фарами проходит хромированная полоса, а плоский, мускулистый капот плавно переходит в остро наклоненное лобовое стекло.

Позади расположены пара тонких светодиодных задних фонарей, окружающих большой значок Toyota в центре заднего люка. Над ним расположено большое заднее окно, а над его краем свисает незаметный спойлер на крыше.

Буксировка и грузоподъемность

Для любого семейного кроссовера важно учитывать буксировочную способность, особенно если у вас есть игрушки для выходных, нуждающихся в прицепе. Toyota Grand Highlander 2024 года располагает буксировочной способностью до 2268 кг в варианте с 2,4-литровым двигателем Hybrid Max. Остальные два двигателя также не уступают по мощности, оба из них способны буксировать до 1588 кг груза.

Интерьер

Стандартный 12,3-дюймовый информационно развлекательный дисплей в сочетании с доступным 12,3-дюймовым цифровым кластером приборов.

Большое количество встроенного места для хранения на приборной панели.

Большая центральная консоль, которая имеет столько же места хранения, сколько и для зарядки.

Благодаря удлиненному кузову Grand Highlander, пассажиры второго и третьего ряда имеют достаточно места.

13 подстаканников!

Фото: autoblog.com

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