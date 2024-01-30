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Toyota Grand Highlander 2024 — що пропонує новий сімейний кросовер

30 січня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Toyota Grand Highlander 2024: наскільки зручне для сімейних подорожей нове авто
Toyota Grand Highlander 2024 має важливу для сімейного авто високу буксирувальну здатність та вантажопідйомність. Фото: nyetoyota.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Абсолютно новий Toyota Grand Highlander пропонує сім'ям більше простору та три силові агрегати на вибір, зокрема традиційний бензиновий та гібридні приводи. Попри місце в сегменті середньорозмірних трирядних кросоверів, автомобіль може конкурувати з більшими за розміром машинами завдяки своїй величезній внутрішній вантажопідйомності.

Про це написав Hot Cars.

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Характеристики Grand Highlander 2024

  • Розміри: 5115,56 х 1988,82 х 1831,34 мм.
  • Колісна база: 2948,94 мм.
  • Двигун: 2,4-літровий турбо I-4 / 2,5-літровий гібридний I-4
  • Потужність: 245 к.с. / 265-362 к.с.
  • Привід: передній / повний.
  • Трансмісія: 8-ступінчаста / 6-ступінчаста автоматична.
  • Початкова ціна: 43 070 доларів.

Використовуючи популярність Highlander, Toyota сподівається, що Grand Highlander заповнить прогалину між Highlander й повнорозмірним Sequoia завдяки збільшенню загальної довжини, ширини та висоти.

Дизайн

Toyota взяла вже успішний дизайн Highlander й вдосконалила його. Спереду плаский ніс Grand Highlander поєднаний з великою решіткою радіатора. Пара функціональних вентиляційних отворів розташовані перед передніми колесами. Під фарами проходить хромована смуга, а плаский, м'язистий капот плавно переходить в гостро нахилене лобове скло.

Позаду розташовані пара тонких світлодіодних задніх ліхтарів, що оточують великий значок Toyota в центрі заднього люка. Над ним розташоване велике заднє вікно, а над його краєм звисає непомітний спойлер на даху.

Буксирування та вантажопідйомність

Для будь-якого сімейного кросовера важливо враховувати буксирувальну здатність, особливо якщо у вас є іграшки для вихідних, які потребують причепа. Toyota Grand Highlander 2024 року має у своєму розпорядженні буксирну здатність до 2268 кг у варіанті з 2,4-літровим двигуном Hybrid Max. Інші два двигуни також не поступаються за потужністю, обидва з них здатні буксирувати до 1588 кг вантажу.

Інтер'єр

  • Стандартний 12,3-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей у поєднанні з доступним 12,3-дюймовим цифровим кластером приладів.
  • Велика кількість інтегрованого місця для зберігання на приладовій панелі.
  • Велика центральна консоль, яка має стільки ж місця для зберігання, скільки й для зарядки.
  • Завдяки подовженому кузову Grand Highlander пасажири другого та третього ряду мають достатньо місця.
  • 13 підстаканників!

Фото: autoblog.com

Раніше в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Також повідомляли, що серед найпопулярніших в Україні автомобілей є моделі Toyota.

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