ТОП-3 найнадійніших років випуску Toyota Highlander на вторинному ринку

Toyota Highlander — найнадійніші роки випуску культового кросовера
Toyota Highlander є прикладом взірцевого сімейного середньорозмірного кросовера, який поєднує потужну їзду з безліччю зручностей в салоні для будь-яких потреб. Модель 2024 року оснащена чудово, й до неї поки що не було особливих нарікань, але на вторинному ринку можна знайти значно дешевший варіант, який служитиме ще багато років.
Про це написав CarBuzz.
2012 Toyota Highlander XU40
Передостанній рік другого покоління. Як це часто буває, в останні роки одного покоління бренд здатний розв'язати більшість проблем конкретної моделі.
Лише два незначні відкликання були приписані Highlander 2012, але жодного, яке б стосувалося роботи та експлуатації. Це один із найнадійніших років випуску.
2018 Toyota Highlander Hybrid XU50
Авто було передостаннім для покоління XU50. CarComplaints.com перелічує 30 скарг для моделі 2018 року. Більшість з них стосуються гальм та проблем з фарбою кузова. Але у XU50 майже не було нарікань на двигун та трансмісію.
2021 Toyota Highlander XU70
Представник четвертого чинного покоління Highlander є одним з найнадійніших авто. Порівнюючи відкликання 2021-2024 модельних років, саме 2021-й виділяється найменшою їх кількістю — було лише три й жодне не пов’язано з механічною роботою автомобіля.
Відкликання стосувалися:
- шин з недостатньою вантажопідйомністю;
- датчиків OCS, які можуть замикатися;
- переднього бампера, який може від'єднатися.
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