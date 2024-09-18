ТОП-3 найнадійніших років випуску Toyota Highlander на вторинному ринку

Toyota Highlander. Фото: autoboom.co.il

Toyota Highlander є прикладом взірцевого сімейного середньорозмірного кросовера, який поєднує потужну їзду з безліччю зручностей в салоні для будь-яких потреб. Модель 2024 року оснащена чудово, й до неї поки що не було особливих нарікань, але на вторинному ринку можна знайти значно дешевший варіант, який служитиме ще багато років.

Про це написав CarBuzz.

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2012 Toyota Highlander XU40

Фото: wikipedia.org

Передостанній рік другого покоління. Як це часто буває, в останні роки одного покоління бренд здатний розв'язати більшість проблем конкретної моделі.

Лише два незначні відкликання були приписані Highlander 2012, але жодного, яке б стосувалося роботи та експлуатації. Це один із найнадійніших років випуску.

2018 Toyota Highlander Hybrid XU50

Фото: thecarmagazine.com

Авто було передостаннім для покоління XU50. CarComplaints.com перелічує 30 скарг для моделі 2018 року. Більшість з них стосуються гальм та проблем з фарбою кузова. Але у XU50 майже не було нарікань на двигун та трансмісію.

2021 Toyota Highlander XU70

Фото: Toyota

Представник четвертого чинного покоління Highlander є одним з найнадійніших авто. Порівнюючи відкликання 2021-2024 модельних років, саме 2021-й виділяється найменшою їх кількістю — було лише три й жодне не пов’язано з механічною роботою автомобіля.

Відкликання стосувалися:

шин з недостатньою вантажопідйомністю;

датчиків OCS, які можуть замикатися;

переднього бампера, який може від'єднатися.

Раніше ми писали про 10 моделей Toyota, які можна вигідно продати після п'яти років користування. Також американські експерти з'ясовували, який бренд крутіший — Toyota чи Ford.