Три найгірші нові автомобілі 2025 року, які витягують купу грошей на ремонт

Ремонт авто. Фото: tanner-motors.com

Нові машини коштують дорого, але ці витрати збільшуються, якщо купити автомобіль, який постійно потребує технічного обслуговування та ремонту. Цей фінансовий тягар можна значно зменшити, якщо придбати надійний транспортний засіб, проходити техогляд перед купівлею, дотримуватися рекомендованого графіку техобслуговування та ремонтувати все, що можна самотужки.

Про найменш надійні авто 2025 модельного року написав GOBankingRates.

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За даними Consumer Affairs, ремонт та обслуговування середнього автомобіля коштує близько 900 доларів на рік. Серед основних автомобільних брендів вартість обслуговування та ремонту коливається від 576 доларів на рік для Honda до 1580 доларів для Land Rover.

Ось три найненадійніших нових автомобілів, яких слід уникати у 2025 році, на основі аналізу Consumer Reports.

Volkswagen Taos

Фото: motortrend.com

Оцінка надійності: 18 балів зі 100.

18 балів зі 100. Ціновий діапазон: 23 995-33 515 доларів.

23 995-33 515 доларів. Проблемні точки: гальма, електричні аксесуари, коробка передач, двигун, електрична система, електроніка автомобіля, шуми/протікання.

Ford F-150 Hybrid

Фото: edmunds.com

Оцінка надійності: 19 балів зі 100.

19 балів зі 100. Ціновий діапазон: 36 965-78 440 доларів.

36 965-78 440 доларів. Проблемні точки: трансмісія, електрична система, електрична/гібридна батарея, електричні аксесуари, система приводу, електроніка автомобіля, шуми/протікання.

Volvo XC60 Plug-In Hybrid

Фото: edmunds.com

Оцінка надійності: 21 бал зі 100.

21 бал зі 100. Ціновий діапазон: 59 395-75 450 доларів.

59 395-75 450 доларів. Проблемні точки: акумулятор EV, зарядка EV, електричні аксесуари, кліматична система, електроніка автомобіля.

Також фахівці Consumer Reports назвали ненадійними:

Rivian R1T: 22/100

22/100 Jeep Grand Cherokee L: 23/100

23/100 Nissan Frontier: 23/100

23/100 Volkswagen Jetta: 25/100

25/100 Jeep Grand Cherokee: 26/100

26/100 Jeep Wrangler: 27/100

Раніше експерти порадили моделі Toyota з вічними двигунами. Також ми писали, як неправильне використання популярного засобу WD-40 шкодить автомобілю.