Три найгірші нові автомобілі 2025 року, які витягують купу грошей на ремонт

Експерти назвали три найгірші авто 2025 року, ціна яких не відповідає якості
Нові машини коштують дорого, але ці витрати збільшуються, якщо купити автомобіль, який постійно потребує технічного обслуговування та ремонту. Цей фінансовий тягар можна значно зменшити, якщо придбати надійний транспортний засіб, проходити техогляд перед купівлею, дотримуватися рекомендованого графіку техобслуговування та ремонтувати все, що можна самотужки.
Про найменш надійні авто 2025 модельного року написав GOBankingRates.
За даними Consumer Affairs, ремонт та обслуговування середнього автомобіля коштує близько 900 доларів на рік. Серед основних автомобільних брендів вартість обслуговування та ремонту коливається від 576 доларів на рік для Honda до 1580 доларів для Land Rover.
Ось три найненадійніших нових автомобілів, яких слід уникати у 2025 році, на основі аналізу Consumer Reports.
Volkswagen Taos
- Оцінка надійності: 18 балів зі 100.
- Ціновий діапазон: 23 995-33 515 доларів.
- Проблемні точки: гальма, електричні аксесуари, коробка передач, двигун, електрична система, електроніка автомобіля, шуми/протікання.
Ford F-150 Hybrid
- Оцінка надійності: 19 балів зі 100.
- Ціновий діапазон: 36 965-78 440 доларів.
- Проблемні точки: трансмісія, електрична система, електрична/гібридна батарея, електричні аксесуари, система приводу, електроніка автомобіля, шуми/протікання.
Volvo XC60 Plug-In Hybrid
- Оцінка надійності: 21 бал зі 100.
- Ціновий діапазон: 59 395-75 450 доларів.
- Проблемні точки: акумулятор EV, зарядка EV, електричні аксесуари, кліматична система, електроніка автомобіля.
Також фахівці Consumer Reports назвали ненадійними:
- Rivian R1T: 22/100
- Jeep Grand Cherokee L: 23/100
- Nissan Frontier: 23/100
- Volkswagen Jetta: 25/100
- Jeep Grand Cherokee: 26/100
- Jeep Wrangler: 27/100
Раніше експерти порадили моделі Toyota з вічними двигунами. Також ми писали, як неправильне використання популярного засобу WD-40 шкодить автомобілю.
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