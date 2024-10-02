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Эксперты назвали три самых плохих авто 2025 года, цена которых не соответствует качеству

2 октября 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Три худших новых автомобиля 2025 года, которые вытягивают кучу денег на ремонт
Ремонт авто. Фото: tanner-motors.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Новые машины стоят дорого, но эти расходы увеличиваются, если купить автомобиль, постоянно нуждающийся в техническом обслуживании и ремонте. Это финансовое бремя можно значительно уменьшить, если приобрести надежное транспортное средство, проходить техосмотр перед покупкой, соблюдать рекомендованный график техобслуживания и ремонтировать все, что можно самостоятельно.

О наименее надежных авто 2025 модельного года написал GOBankingRates.

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По данным Consumer Affairs, ремонт и обслуживание среднего автомобиля стоит около 900 долларов в год. Среди основных автомобильных брендов стоимость обслуживания и ремонта колеблется от 576 долларов в год для Honda до 1580 долларов для Land Rover.

Вот три самых ненадежных новых автомобилей, которых следует избегать в 2025 году, на основе анализа Consumer Reports.

Volkswagen Taos

Эксперты назвали три самых плохих авто 2025 года, цена которых не соответствует качеству - фото 1
Фото: motortrend.com
  • Оценка надежности: 18 баллов из 100.
  • Ценовой диапазон: 23 995-33 515 долларов.
  • Проблемные точки: тормоза, электрические аксессуары, коробка передач, двигатель, электрическая система, электроника автомобиля, шумы/протекания.

Ford F-150 Hybrid

Эксперты назвали три самых плохих авто 2025 года, цена которых не соответствует качеству - фото 2
Фото: edmunds.com
  • Оценка надежности: 19 баллов из 100.
  • Ценовой диапазон: 36 965-78 440 долларов.
  • Проблемные точки: трансмиссия, электрическая система, электрическая/гибридная батарея, электрические аксессуары, приводная система, электроника автомобиля, шумы/протекания.

Volvo XC60 Plug-In Hybrid

Эксперты назвали три самых плохих авто 2025 года, цена которых не соответствует качеству - фото 3
Фото: edmunds.com
  • Оценка надежности: 21 балл из 100.
  • Ценовой диапазон: 59 395-75 450 долларов.
  • Проблемные точки: аккумулятор EV, зарядка EV, электрические аксессуары, климатическая система, электроника автомобиля.

Также специалисты Consumer Reports назвали ненадежными:

  • Rivian R1T: 22/100
  • Jeep Grand Cherokee L: 23/100
  • Nissan Frontier: 23/100
  • Volkswagen Jetta: 25/100
  • Jeep Grand Cherokee: 26/100
  • Jeep Wrangler: 27/100

Ранее эксперты посоветовали модели Toyota с вечными двигателями. Также мы писали, как неправильное использование популярного средства WD-40 вредит автомобилю.

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