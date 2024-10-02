Три худших новых автомобиля 2025 года, которые вытягивают кучу денег на ремонт

Эксперты назвали три самых плохих авто 2025 года, цена которых не соответствует качеству
Новые машины стоят дорого, но эти расходы увеличиваются, если купить автомобиль, постоянно нуждающийся в техническом обслуживании и ремонте. Это финансовое бремя можно значительно уменьшить, если приобрести надежное транспортное средство, проходить техосмотр перед покупкой, соблюдать рекомендованный график техобслуживания и ремонтировать все, что можно самостоятельно.
О наименее надежных авто 2025 модельного года написал GOBankingRates.
По данным Consumer Affairs, ремонт и обслуживание среднего автомобиля стоит около 900 долларов в год. Среди основных автомобильных брендов стоимость обслуживания и ремонта колеблется от 576 долларов в год для Honda до 1580 долларов для Land Rover.
Вот три самых ненадежных новых автомобилей, которых следует избегать в 2025 году, на основе анализа Consumer Reports.
Volkswagen Taos
- Оценка надежности: 18 баллов из 100.
- Ценовой диапазон: 23 995-33 515 долларов.
- Проблемные точки: тормоза, электрические аксессуары, коробка передач, двигатель, электрическая система, электроника автомобиля, шумы/протекания.
Ford F-150 Hybrid
- Оценка надежности: 19 баллов из 100.
- Ценовой диапазон: 36 965-78 440 долларов.
- Проблемные точки: трансмиссия, электрическая система, электрическая/гибридная батарея, электрические аксессуары, приводная система, электроника автомобиля, шумы/протекания.
Volvo XC60 Plug-In Hybrid
- Оценка надежности: 21 балл из 100.
- Ценовой диапазон: 59 395-75 450 долларов.
- Проблемные точки: аккумулятор EV, зарядка EV, электрические аксессуары, климатическая система, электроника автомобиля.
Также специалисты Consumer Reports назвали ненадежными:
- Rivian R1T: 22/100
- Jeep Grand Cherokee L: 23/100
- Nissan Frontier: 23/100
- Volkswagen Jetta: 25/100
- Jeep Grand Cherokee: 26/100
- Jeep Wrangler: 27/100
Ранее эксперты посоветовали модели Toyota с вечными двигателями. Также мы писали, как неправильное использование популярного средства WD-40 вредит автомобилю.
Читайте Новини.LIVE!