Три худших новых автомобиля 2025 года, которые вытягивают кучу денег на ремонт

Ремонт авто. Фото: tanner-motors.com

Новые машины стоят дорого, но эти расходы увеличиваются, если купить автомобиль, постоянно нуждающийся в техническом обслуживании и ремонте. Это финансовое бремя можно значительно уменьшить, если приобрести надежное транспортное средство, проходить техосмотр перед покупкой, соблюдать рекомендованный график техобслуживания и ремонтировать все, что можно самостоятельно.

О наименее надежных авто 2025 модельного года написал GOBankingRates.

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По данным Consumer Affairs, ремонт и обслуживание среднего автомобиля стоит около 900 долларов в год. Среди основных автомобильных брендов стоимость обслуживания и ремонта колеблется от 576 долларов в год для Honda до 1580 долларов для Land Rover.

Вот три самых ненадежных новых автомобилей, которых следует избегать в 2025 году, на основе анализа Consumer Reports.

Volkswagen Taos

Фото: motortrend.com

Оценка надежности: 18 баллов из 100.

18 баллов из 100. Ценовой диапазон: 23 995-33 515 долларов.

23 995-33 515 долларов. Проблемные точки: тормоза, электрические аксессуары, коробка передач, двигатель, электрическая система, электроника автомобиля, шумы/протекания.

Ford F-150 Hybrid

Фото: edmunds.com

Оценка надежности: 19 баллов из 100.

19 баллов из 100. Ценовой диапазон: 36 965-78 440 долларов.

36 965-78 440 долларов. Проблемные точки: трансмиссия, электрическая система, электрическая/гибридная батарея, электрические аксессуары, приводная система, электроника автомобиля, шумы/протекания.

Volvo XC60 Plug-In Hybrid

Фото: edmunds.com

Оценка надежности: 21 балл из 100.

21 балл из 100. Ценовой диапазон: 59 395-75 450 долларов.

59 395-75 450 долларов. Проблемные точки: аккумулятор EV, зарядка EV, электрические аксессуары, климатическая система, электроника автомобиля.

Также специалисты Consumer Reports назвали ненадежными:

Rivian R1T: 22/100

22/100 Jeep Grand Cherokee L: 23/100

23/100 Nissan Frontier: 23/100

23/100 Volkswagen Jetta: 25/100

25/100 Jeep Grand Cherokee: 26/100

26/100 Jeep Wrangler: 27/100

Ранее эксперты посоветовали модели Toyota с вечными двигателями. Также мы писали, как неправильное использование популярного средства WD-40 вредит автомобилю.