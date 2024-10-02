Неправильное использование WD-40 — пять способов повредить автомобилю

Использование WD-40. Фото: motortrend.com

Популярное аэрозольное средство WD-40 используется для смазки, защиты и очистки различных поверхностей автомобиля. Однако неправильное использование WD-40 может наоборот вредить автомобилю или снижать его производительность.

Вот несколько способов, как водители могут неправильно применять это средство.

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1. Использование на электронике и электрических контактах

WD-40 не предназначен для использования на электрических контактах. Это может привести к короткому замыканию или коррозии контактов. Вместо этого следует применять специализированные средства для очистки электроники.

2. Применение на тормозных системах

WD-40 не должно использоваться на тормозных колодках или дисках. Смазка этих компонентов может уменьшить трение, что приводит к снижению эффективности торможения. Это может стать причиной серьезных проблем с безопасностью.

3. Неправильная смазка подвески

Если использовать WD-40 вместо специализированных смазочных средств для подвески, это может привести к ускоренному износу, поскольку средство не обладает необходимыми свойствами для длительного действия.

4. Воздействие на резиновые уплотнители

WD-40 может вызвать разрушение некоторых видов резины, если его использовать, например, на дверях или окнах. Это может привести к повреждению уплотнений, что приводит к протеканию воды в салон автомобиля.

5. Накопление загрязнений

Иногда водители используют WD-40 для очищения грязных частей автомобиля. Однако, если не убрать остатки средства, это может привести к накоплению пыли и грязи, которые прилипают к поверхности, образуя еще больше загрязнений.

Отсутствие длительного действия

WD-40 не создает длительной смазки. Что может привести к более частому применению и износу деталей, которые требуют более серьезной смазки и ухода.

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