Неправильное использование WD-40 — пять способов повредить автомобилю

Как неправильное использование популярного средства WD-40 вредит автомобилю
Популярное аэрозольное средство WD-40 используется для смазки, защиты и очистки различных поверхностей автомобиля. Однако неправильное использование WD-40 может наоборот вредить автомобилю или снижать его производительность.
Вот несколько способов, как водители могут неправильно применять это средство.
1. Использование на электронике и электрических контактах
WD-40 не предназначен для использования на электрических контактах. Это может привести к короткому замыканию или коррозии контактов. Вместо этого следует применять специализированные средства для очистки электроники.
2. Применение на тормозных системах
WD-40 не должно использоваться на тормозных колодках или дисках. Смазка этих компонентов может уменьшить трение, что приводит к снижению эффективности торможения. Это может стать причиной серьезных проблем с безопасностью.
3. Неправильная смазка подвески
Если использовать WD-40 вместо специализированных смазочных средств для подвески, это может привести к ускоренному износу, поскольку средство не обладает необходимыми свойствами для длительного действия.
4. Воздействие на резиновые уплотнители
WD-40 может вызвать разрушение некоторых видов резины, если его использовать, например, на дверях или окнах. Это может привести к повреждению уплотнений, что приводит к протеканию воды в салон автомобиля.
5. Накопление загрязнений
Иногда водители используют WD-40 для очищения грязных частей автомобиля. Однако, если не убрать остатки средства, это может привести к накоплению пыли и грязи, которые прилипают к поверхности, образуя еще больше загрязнений.
Отсутствие длительного действия
WD-40 не создает длительной смазки. Что может привести к более частому применению и износу деталей, которые требуют более серьезной смазки и ухода.
Ранее мы писали о четырех привычках водителей, которые стоят им очень дорого. Также эксперт по клинингу посоветовал три копеечных способа очистить фары авто.
Читайте Новини.LIVE!