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Внезапные расходы — четыре привычки водителей, которые стоят им очень дорого

1 октября 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Эксперты предупредили о четырех привычках водителей, которые стоят больших денег
Водитель за рулем авто. Фото: pixabay.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Согласно исследованию AAA, стоимость владения и эксплуатации нового транспортного средства составляет 1024,71 доллара в месяц, что на 115 долларов больше, чем в прошлом году. Эти расходы включают в себя оплату автомобиля, топливо, техническое обслуживание и амортизацию.

Автовладельцы могут тратить гораздо больше, если будут регулярно практиковать вредные привычки вождения, написал GOBankingRates.

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Превышение скорости

Незапланированные расходы - четыре привычки водителей, которые стоят им очень дорого - фото 1
Фото: alltrafficsolutions.com

Быстрая езда влечет за собой риски аварий (и затраты на восстановление авто) и немалых штрафов от полиции. К тому же из-за превышения скорости, тратится больше бензина.

По расчетам компании Wired, оптимальная скорость для экономной ежедневной поездки по шоссе составляет 100 км/ч. А по данным fueleconomy.gov, машина испытывает наибольшее сопротивление ветру на скорости свыше 128 км/ч, со всеми вытекающими последствиями в виде повышенного расхода топлива.

Быстрое ускорение и торможение

Незапланированные расходы - четыре привычки водителей, которые стоят им очень дорого - фото 2
Фото: titleixtips.com

Согласно исследованию Массачусетского технологического института, быстрое ускорение и торможение вместе с превышением скорости снижает экономию топлива на 15-30% на шоссе, а при движении в городе с остановками — на 10-40%. Кроме этого, быстрее изнашиваются тормоза, что потребует дорогостоящего ремонта.

Ехать с почти пустым бензобаком

Незапланированные расходы - четыре привычки водителей, которые стоят им очень дорого - фото 3
Фото: mcilvainmotors.com

Эксперты советуют заправляться до того, как уровень топлива достигнет середины бака. Слишком долгая работа на минимуме бензина приводит к износу топливного насоса и фильтра.

Насос должен работать интенсивнее, когда уровень топлива низкий, а значит, он находится в условиях более высокой температуры и быстрее изнашивается.

Кроме того, в почти пустом баке осадок на дне может застрять в воздушном фильтре и засорить его.

Двигатель на холостом ходу

Незапланированные расходы - четыре привычки водителей, которые стоят им очень дорого - фото 4
Фото: motoringresearch.com

Когда двигатель слишком долго прогревается, работая на холостом ходу, дополнительно сжигается топливо, масло удаляется из поршней и цилиндров двигателя, что сокращает срок его службы.

"При обычных зимних условиях достаточно поработать на холостом ходу автомобиля в течение примерно 30 секунд, чтобы нагреть двигатель до температуры выше 40 °C, идеально подходящий для начала движения", — отметил директор по сервисному обслуживанию компании Smart Motors, дилера Toyota Джейк Шифер.

Ранее мы писали о девяти способах экономии бензина. Также эксперты рассказали, стоит ли сейчас переводить авто на ГБО.

авто топливо экономия советы автомобиль расходы

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