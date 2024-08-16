Названа оптимальная скорость автомобиля для существенной экономии топлива

Автомобиль на скорости. Фото: freepik.com

Расход топлива во многом зависит от технического состояния автомобиля, но немаловажную роль играет также манера вождения. Простые советы опытных водителей помогут значительно сэкономить на бензине.

Об этом написал Avtopilot.

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Обороты двигателя

Расход горючего связан с нагрузкой на мотор. На низких передачах агрегат работает с большим усилием, что приводит к повышенному потреблению топлива. Рекомендуется переходить на более высокую передачу, как только обороты двигателя достигнут значения 1500 в минуту.

Оптимальное ускорение

За пределами города лучшая скорость экономии топлива составляет 80-85 км/ч. При таком темпе двигатель работает в диапазоне 1200-1500 об/мин, что позволяет добиться наилучшего баланса между скоростью и экономичностью.

Инерционное движение

Фото: freepik.com

Используйте инерцию автомобиля, старайтесь избегать резкого торможения и ускорения, выбирайте маршруты с меньшим количеством остановок и светофоров. Идеальный вариант для экономии горючего — скоростные магистрали без населенных пунктов.

Ранее мы писали, как существенно сэкономить горючее летом. Также рассказывали о восьми малоизвестных правилах экономии бензина.