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На якій швидкості автомобіль споживає найменше пального — відповідь експертів

16 серпня 2024 17:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Названа оптимальна швидкість автомобіля для суттєвої економії палива
Авто на швидкості. Фото: freepik.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Витрата палива багато в чому залежить від технічного стану автомобіля, але важливу роль відіграє також манера водіння. Прості поради досвідчених водіїв допоможуть значно заощадити на бензині.

Про це написав Avtopilot.

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Обороти двигуна 

Витрата пального пов’язана з навантаженням на мотор. На низьких передачах агрегат працює з більшим зусиллям, що призводить до підвищеного споживання палива. Рекомендується переходити на вищу передачу, як тільки обороти двигуна досягнуть значення 1500 за хвилину.

Оптимальне прискорення

За межами міста краща швидкість для економії палива становить 80-85 км/год. За такого темпу двигун працює в діапазоні 1200-1500 об/хв, що дозволяє досягти найкращого балансу між швидкістю та економічністю.

Інерційний рух

На якій швидкості автомобіль споживає найменше пального — відповідь експертів - фото 1
Фото: freepik.com

Використовуйте інерцію автомобіля, намагайтеся уникати різкого гальмування та прискорення, обирайте маршрути з меншою кількістю зупинок та світлофорів. Ідеальний варіант для економії пального — швидкісні магістралі без населених пунктів.

Раніше ми писали, як суттєво зекономити пальне влітку. Також розповідали про вісім маловідомих правил заощадження бензину.

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17:31 Коляденко назвала людину, якій присвятила свою медаль Олімпіади-2024

17:26 Реабілітація родин військових — на Львівщині проведуть захід з психологічної підтрімки

17:25 Легалізація медичного канабісу в Україні — експертка спрогнозувала його сприйняття лікарями

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