Чому авто споживає більше палива, ніж зазвичай — відповідь механіка

Каністра з бензином стала у пригоді. Фото: timbertowing.com

Підвищена витрата пального може бути пов'язана як з манерою водіння та умовами їзди, так й зі станом автомобіля. Читайте про основні технічні причини паливного марнотратства.

Про це написав АвтоСвіт.

Читайте також:

1. Повітряний та паливний фільтри

Забруднений повітряний фільтр може знизити ефективність згоряння палива, що призводить до збільшення його витрат. А забитий паливний фільтр створює проблеми з подачею палива у двигун, що знижує ефективність його роботи.

2. Свічки запалювання

Зношені або неякісні свічки запалювання можуть призвести до недосконалого згоряння палива, що підвищує його витрати. Це особливо актуально при роботі на холостому ходу або при низьких оборотах двигуна.

3. Тиск у шинах

Недостатній тиск у шинах збільшує опір коченню автомобіля. Це потребує більших зусиль з боку двигуна для пересування автомобіля, що веде до збільшення витрати палива.

4. Паливо та олива

Використання низькоякісного пального може призвести до неефективного згоряння та накопичення відкладень у системі впорскування або на деталях двигуна. Це також збільшує зношування двигуна та зменшує його ефективність, що позначається на витраті палива.

Використання неякісної оливи не рекомендованої в’язкості призводить до збільшення тертя у двигуні й, як наслідок, до підвищеної витрати палива.

Раніше ми писали, як круїз-контроль допомагає заощадити бензин. Також розповідали, як економити пальне в авто влітку.