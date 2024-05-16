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Як економити паливо — коли круїз-контроль допомагає заощадити

16 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Коли круїз-контроль в авто допомагає економити пальне, а коли навпаки
Круїз-контроль. Фото: autoevolution.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Деякі автоексперти радять активувати круїз-контроль в автомобілі, щоб заощаджувати пальне. Як це працює насправді.

Про це написав Dexpens.

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Круїз-контроль — це пристрій, який автоматично підтримує постійну крейсерську швидкість автомобіля. Їм зручно користуватися при подорожах на великі відстані, адже водію важко утримувати педаль газу в одному положенні протягом довгого часу.

Пристрій справді має здатність до економії пального, але все залежить від місцевості, якою рухається автомобіль та який тип круїз-контролю встановлений в машині.

Звичайний круїз-контроль

Під час руху на помірній швидкості рівною дорогою без спусків та підйомів круїз-контроль відповідає за збереження швидкості на певному рівні, завдяки чому не відбувається змін навантаження на привід.

Через кілька сотень кілометрів це призведе до того, що розхід палива знизиться, хоч й не набагато.

Щоб зберегти постійний розхід пального, потрібно звернути увагу на те, з якою швидкістю рухаються інші автомобілі в потоці. Наприклад, якщо в середньому це 100 км/год, то при налаштуванні круїз-контролю варто встановити менший показник, щоб не довелось обганяти та збільшувати швидкість.

Але, якщо шлях проходить місцевістю, де багато підйомів чи спусків, то електроніка буде намагатись всіма силами зберігати встановлений рівень швидкості. А на це піде більше палива.

Адаптивний круїз-контроль

Така система відстежує маршрут та враховує зміни ландшафту. Також вона може зафіксувати авто, яке рухається попереду, плавно знизити швидкість, а потім повернутись на попередній рівень. В цьому випадку економія пального буде більша, ніж у звичайного круїз-контроля.

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