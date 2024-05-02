Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Треба пам'ятати кожному водієві — названі плюси та мінуси круїз-контролю в авто arrow

Треба пам'ятати кожному водієві — названі плюси та мінуси круїз-контролю в авто

2 травня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Названі плюси та мінуси круїз-контролю в авто — де водію треба бути обережним
Кнопка круїз-контролю. Фото: motorpoint.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобільна система круїз-контролю призначена для автоматичного підтримання постійної швидкості машини під час руху, що позбавляє водія необхідності постійно натискати на педаль газу. Але разом з безумовною користю для водія вона містить кілька ризиків.

Про це написала Avtosota.

Читайте також:

Плюси круїз-контролю

  • Технологія дає водієві змогу без зусиль підтримувати рівномірну швидкість та більш плавне водіння.
  • Знижує втомлюваність водія під час тривалих поїздок, що дозволяє розслабитися та зосередитися на дорозі.
  • Служить ефективним інструментом для оптимізації витрати палива, регулюючи його подачу, що перевершує точність, досяжну під час ручного прискорення.
  • Запобігає перевищенню швидкості, автоматично регулюючи цей показник, якщо він виходить за межі задані водієм.
  • Може мати розширені функції, зокрема механізми автоматичного гальмування, системи виявлення перешкод, можливості оцінки відстані до інших транспортних засобів, допомогу при русі по смузі тощо.

Мінуси круїз-контролю

  • За несприятливих погодних умов (сильний дощ, слизькі дороги) круїз-контроль може становити ризики для безпеки через зниження швидкості реакції системи на мінливі дорожні умови.
  • Автоматизація підтримання швидкості може призвести до хибного відчуття безпеки й розслабленості за кермом, що може знизити уважність та час реакції водія.
  • Ефективність системи може бути знижена в міських умовах водіння, яке супроводжується частими зупинками, заторами та нерівномірною зміною швидкості.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.

авто
технології
поради
автомобіль
водії
безпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри