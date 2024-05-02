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Надо помнить каждому водителю — названы плюсы и минусы круиз-контроля в авто

2 мая 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Названы плюсы и минусы круиз-контроля в авто — где водителю нужно быть осторожным
Кнопка круиз-контроля. Фото: motorpoint.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобильная система круиз-контроля предназначена для автоматического поддержания постоянной скорости машины во время движения, что избавляет водителя от необходимости постоянно нажимать на педаль газа. Но вместе с безусловной пользой для водителя она содержит несколько рисков.

Об этом написала Avtosota.

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Плюсы круиз-контроля

  • Технология позволяет водителю без труда поддерживать равномерную скорость и более плавное вождение.
  • Снижает утомляемость водителя во время длительных поездок, что дает возможность расслабиться и сосредоточиться на дороге.
  • Служит эффективным инструментом для оптимизации расхода топлива, регулируя его подачу точнее, чем во время ручного ускорения.
  • Предотвращает превышение скорости, автоматически регулируя этот показатель, если он выходит за пределы, заданные водителем.
  • Может иметь расширенные функции, в частности механизмы автоматического торможения, системы обнаружения помех, возможности оценки расстояния до других транспортных средств, помощь при движении по полосе и другие.

Минусы круиз-контроля

  • При неблагоприятных погодных условиях (сильный дождь, скользкие дороги) круиз-контроль может представлять риски для безопасности из-за снижения скорости реакции системы на изменяющиеся дорожные условия.
  • Автоматизация поддержания скорости может привести к ложному ощущению безопасности и расслабленности за рулем, что может снизить внимательность и время реакции водителя.
  • Эффективность системы может быть снижена в городских условиях вождения, которое сопровождается частыми остановками, пробками и неравномерным изменением скорости.

Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.

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