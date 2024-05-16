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Как беречь топливо — когда круиз-контроль помогает сэкономить

16 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Когда круиз-контроль в авто помогает экономить топливо, а когда наоборот
Круиз-контроль. Фото: autoevolution.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Некоторые автоэксперты советуют активировать круиз-контроль в автомобиле, чтобы экономить топливо. Как это работает на самом деле.

Об этом написал Dexpens.

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Круиз-контроль — это устройство, которое автоматически поддерживает постоянную крейсерскую скорость автомобиля. Им удобно пользоваться при путешествиях на большие расстояния, ведь водителю трудно удерживать педаль газа в одном положении в течение длительного времени.

Устройство действительно имеет способность к экономии горючего, но все зависит от местности, по которой двигается автомобиль и какой тип круиз-контроля установлен в машине.

Обычный круиз-контроль

При движении на умеренной скорости ровной дорогой без спусков и подъемов круиз-контроль отвечает за сохранение скорости на определенном уровне, благодаря чему не происходит изменений нагрузки на привод.

Через несколько сотен километров это приведет к тому, что расход топлива снизится, хоть и не на много.

Чтобы сохранить постоянный расход топлива, нужно обратить внимание на то, с какой скоростью двигаются другие автомобили в потоке. К примеру, если в среднем это 100 км/ч, то при настройке круиз-контроля следует установить меньший показатель, чтобы не пришлось обгонять и увеличивать скорость.

Но если путь проходит по местности, где много подъемов или спусков, то электроника будет стараться всеми силами сохранять установленный уровень скорости. А на это уйдет больше топлива.

Адаптивный круиз-контроль

Такая система отслеживает маршрут и учитывает изменения ландшафта. Также она может зафиксировать впереди авто, плавно снизить скорость, а затем вернуться на предыдущий уровень. В этом случае экономия горючего будет больше, чем у обычного круиз-контроля.

Ранее мы писали, для чего опытные водители держат в машине лимон. Также эксперт объяснил, почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто.

авто
топливо
экономия
советы
автомобиль
дизтопливо

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