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Четыре причины повышенного расхода топлива — устраните их и экономьте

13 августа 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Почему авто потребляет больше топлива, чем обычно — ответ механика
Канистра с бензином пригодилась. Фото: timbertowing.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Повышенный расход топлива может быть связан как с манерой вождения и условиями езды, так и с состоянием автомобиля. Читайте об основных технических причинах топливной расточительности.

Об этом написал АвтоМир.

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1. Воздушный и топливный фильтры

Загрязненный воздушный фильтр может снизить эффективность сгорания топлива, что приводит к увеличению его расхода. А забитый топливный фильтр создает проблемы с подачей топлива в двигатель, что снижает эффективность его работы.

2. Свечи зажигания

Изношенные или некачественные свечи зажигания могут привести к несовершенному сгоранию топлива, что повышает его расход. Это особенно актуально при работе на холостом ходу или при низких оборотах двигателя.

3. Давление в шинах

Недостаточное давление в шинах увеличивает сопротивление качению автомобиля. Это требует больших усилий со стороны двигателя для передвижения автомобиля, что ведет к увеличению расхода топлива.

4. Топливо и масло

Использование низкокачественного топлива может привести к неэффективному сгоранию и накоплению отложений в системе впрыска или на деталях двигателя. Это также увеличивает износ двигателя и уменьшает его эффективность, что сказывается на расходе топлива.

Использование некачественного масла не рекомендуемой вязкости приводит к увеличению трения в двигателе и, как следствие, к повышенному расходу топлива.

Ранее мы писали, как круиз-контроль помогает сэкономить бензин. Также рассказывали, как экономить горючее в авто летом.

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