Новые автомобили с низкими расходами топлива в Украине в 2024 году — ТОП-5

Авто должно быть эффективным. Фото: autoexpress.co.uk

Машины с низкими расходами горючего популярны в Украине как на первичном, так и на вторичном рынках. Причем экономичные модели есть среди новых гибридов и автомобилей ДВС.

Об этом написал AutoConsulting.

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Toyota C-HR 2.0 Hybrid e-CVT

Фото: autocar.co.uk

Переднеприводный гибрид мощностью 197 л. (145 кВт), способен разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд. Максимальная скорость — 180 км/ч. Расходует 3,5 л/100 км в городском цикле, 4,5 л — в загородном и 4 л — в комбинированном. Топливный бак на 43 л.

Volkswagen Golf 1.4 TSI

Фото: sklad.volkswagen.ua

Гольф 8-го поколения имеет 150-сильный (110 кВт) 4-цилиндровый бензиновый двигатель, который в городском цикле авто потребляет 7,2 л/100 км, в загородном — 5 л, в комбинированном — 5,8 л. Максимальная скорость 216 км/ч, разгон до 100 км/ч около 8 секунд. В бак можно залить 50 л.

Volkswagen T-Roc 1.4 TSI

Фото: topgear.com

Новый T-Roc получил 4-цилиндровый бензиновый двигатель, развивающий мощность до 150 л.с. (110 кВт). В смешанном цикле авто потребляет 6,3 л/100 км, по городу — 7,8 л, за городом — 5,4 л. Максимальная скорость 200 км/ч, разгон до 100 км/ч — почти 8,5 с. Объем топливного бака 50 л.

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI

Фото: completecar.ie

Модель имеет 150-сильный мотор, который тратит в городе 5,8 л/100 км, на трассе — 4.8 л, в смешанном цикле — 5,1 л. Полноприводный автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,3 с, выдает максимальную скорость около 200 км/ч. Топливный бак на 63 л.

Hyundai i10 1.0 MPi

Фото: autoscena.hr

В этом гибриде пара электромотору составляет 1-литровый 3-цилиндровый бензиновый двигатель с многоточечным впрыском топлива. Максимальная скорость 156 км/ч, а разгон до 100 км/ч длится 15 секунд. Расходует в городе 6,3 л/100 км, 4,4 л — за городом, 5 л — в смешанном цикле. Топливный бак на 36 л.

Ранее мы представляли ТОП-5 мощных авто с низкими расходами горючего. Также писали о девяти способах экономии топлива.