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Эксперты проверили расход топлива 21 модели авто — результаты ошеломили

29 мая 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Большинство моделей авто потребляют топлива больше, чем заявляет производитель.
Проверка топливной эффективности. Фото: carexpert.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Австралийская автомобильная ассоциация (AAA) провела тестирование автомобилей на топливную эффективность. В результате выяснилось, что 15 из 21 модели исследованных машин потребляли больше топлива, чем рекламировалось.

Об этом сообщил Car Expert.

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Все дорожные испытания в реальном мире AAA производятся на петле 93 км в городе Джилонг. Протоколы тестирования основаны на законодательстве Европейского Союза, но адаптированном для Австралии.

Результаты тестирования

  • Только три автомобиля в выборке смогли сравниться со своими претензиями относительно топливной эффективности — все они принадлежат бренду Toyota. Причем наиболее экономичным среди всех участников тестирования оказался гибрид Toyota Corolla (4,2 л/100 км), а самым прожорливым — бензиновый пикап Toyota Hilux (10,9 л на 100 км).
  • Еще три модели оказались более экономными, чем заявляли производители. Дизельный Ford Everest, бензиновые Kia Cerato и Volkswagen Tiguan потребляют топлива меньше на 1%, 10% и 13% соответственно.
  • 15 протестированных транспортных средств тратят горючее больше в реальном мире, чем во время лабораторных тестов.
  • Mazda 3 и BT-50, Subaru Outback и Crosstrek, негибридная Toyota Corolla, Hyundai Venue и Kia Seltos превысили свои заявленные требования на 1-5% или менее чем на 0,5 л/100 км в каждом случае.
  • В то же время, Mazda CX-3 и CX-5, Mini Cooper, Skoda Kamiq, Toyota Camry Hybrid, Mercedes-Benz C-Class и Suzuki Swift зафиксировали показатели потребления топлива на 6% или выше, причем последний хэтчбек превысил свои лабораторные показатели на 31%.

Ранее мы писали, как круиз-контроль помогает сэкономить бензин. Также рассказывали, как экономить горючее в авто летом.

бензин
авто
топливо
экономия
автомобиль

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