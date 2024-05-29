Більшість моделей авто споживають палива більше, ніж заявляє виробник — тест

Перевірка паливної ефективності. Фото: carexpert.com.au

Австралійська автомобільна асоціація (AAA) провела тестування автомобілів на паливну ефективність. В результаті з'ясувалося, що 15 із 21 моделі досліджених машин споживали більше палива, ніж рекламувалося.

Про це повідомив Car Expert.

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Усі дорожні випробування в реальному світі AAA проводяться на петлі 93 км в місті Джилонг. Протоколи тестування базуються на законодавстві Європейського Союзу, але адаптованому для Австралії.

Результати тестування

Лише три автомобілі з вибірки змогли зрівнятися зі своїми претензіями щодо паливної ефективності — всі вони належать бренду Toyota. При чому найекономніший серед усіх учасників тестування виявився гібрид Toyota Corolla (4,2 л/100 км), а найбільш ненажерливим — бензиновий пікап Toyota Hilux (10,9 л на 100 км).

Ще три моделі виявилися економнішими, ніж заявляли виробники. Дизельний Ford Everest, бензинові Kia Cerato та Volkswagen Tiguan споживають палива менше на 1%, 10% і 13% відповідно.

15 протестованих транспортних засобів витрачають пального більше в реальному світі, ніж під час лабораторних тестів.

Mazda 3 і BT-50, Subaru Outback і Crosstrek, негібридна Toyota Corolla, Hyundai Venue і Kia Seltos перевищили свої заявлені вимоги на 1-5%, або менше як на 0,5 л/100 км у кожному випадку.

Водночас Mazda CX-3 і CX-5, Mini Cooper, Skoda Kamiq, Toyota Camry Hybrid, Mercedes-Benz C-Class і Suzuki Swift зафіксували показники споживання палива на 6% або вище, причому останній хетчбек перевищив свої лабораторні показники на 31%.

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