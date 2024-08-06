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ТОП-5 нових автомобілів з низькими витратами палива в Україні у 2024 році

6 серпня 2024 19:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Нові автомобілі з низькими витратами палива в Україні у 2024 році — ТОП-5
Авто має бути ефективним. Фото: autoexpress.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

Машини з низькими витратами пального популярні в Україні як на первинному, так й на вторинному ринках. Причому економічні моделі є серед нових гібридів та автомобілів з ДВЗ.

Про це написав Auto-Consulting.

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Фото: autocar.co.uk

Передньопривідний гібрид потужністю 197 к.с. (145 кВт), здатний розігнатися до 100 км/год за 8 секунд. Максимальна швидкість — 180 км/год. Витрачає 3,5 л/100 км у міському циклі, 4,5 л — в заміському та 4 л — у комбінованому. Паливний бак на 43 л.

Volkswagen Golf 1.4 TSI

ТОП-5 нових автомобілів з низькими витратами палива в Україні у 2024 році - фото 2
Фото: sklad.volkswagen.ua

Гольф 8-го покоління має 150-сильний (110 кВт) 4-циліндровий бензиновий двигун, який у міському циклі авто споживає 7,2 л/100 км, у заміському — 5 л, в комбінованому — 5,8 л. Максимальна швидкість 216 км/год, розгін до 100 км/год приблизно 8 секунд. В бак можна залити 50 л.

Volkswagen T-Roc 1.4 TSI

ТОП-5 нових автомобілів з низькими витратами палива в Україні у 2024 році - фото 3
Фото: topgear.com

Новий T-Roc отримав 4-циліндровий бензиновий двигун, що розвиває потужність до 150 к.с. (110 кВт). У змішаному циклі авто споживає 6,3 л/100 км, по місту — 7,8 л, за містом — 5,4 л. Максимальна швидкість 200 км/год, розгін до 100 км/год майже 8,5 с. Об’єм паливного бака 50 л.

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI

ТОП-5 нових автомобілів з низькими витратами палива в Україні у 2024 році - фото 4
Фото: completecar.ie

Модель має 150-сильний мотор, який витрачає в місті 5,8 л/100 км, на трасі — 4.8 л, у змішаному циклі — 5,1 л. Повнопривідний автомобіль розганяється до 100 км/год за 9,3 с, видає максимальну швидкість майже 200 км/год. Паливний бак на 63 л.

Hyundai i10 1.0 MPi

ТОП-5 нових автомобілів з низькими витратами палива в Україні у 2024 році - фото 5
Фото: autoscena.hr

В цьому гібриді пару електромотору складає 1-літровий 3-циліндровий бензиновий двигун з багатоточковим уприскуванням пального. Максимальна швидкість 156 км/год, а розгін до 100 км/год триває 15 секунд. Витрачає у місті 6,3 л/100 км, 4,4 л — за містом, 5 л — у змішаному циклі. Паливний бак на 36 л.

Раніше ми представляли ТОП-5 потужних авто з низькими витратами пального. Також писали про дев'ять способів економії палива.

бензин авто паливо економія автомобіль

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20:04 Синоптики розповіли, які несподіванки принесе погода в Україні на завтра

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19:46 Наслідки удару росіян по Харкову — в прокуратурі уточнили кількість постраждалих

19:15 Чоловік з Молдови на спір переплив річку Дністер та отримав "приз" від прикордонників

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

18:54 На Олімпійських іграх з'явилася 11-річна спортсменка — це рекорд

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