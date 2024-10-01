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Раптові витрати — чотири звички водіїв, які коштують їм дуже дорого

1 жовтня 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Експерти попередили, про чотири звички водіїв, які коштують великих грошей
Водій за кермом авто. Фото: pixabay.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Згідно з дослідженням AAA, вартість володіння та експлуатації нового транспортного засобу становить 1024,71 долара на місяць, що на 115 доларів більше, ніж торік. Ці витрати включають оплату автомобіля, паливо, технічне обслуговування та амортизацію.

Автовласники можуть витрачати набагато більше, якщо регулярно практикуватимуть шкідливі звички водіння, написав GOBankingRates.

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Перевищення швидкості

Незаплановані витрати — чотири звички водіїв, які коштують їм дуже дорого - фото 1
Фото: alltrafficsolutions.com

Швидка їзда спричиняє ризики аварій (та витрати на відновлення авто) та чималих штрафів від поліції. До того через перевищення швидкості, витрачається більше бензину.

За розрахунками компанії Wired, оптимальна швидкість для ощадливої щоденної поїздки по шосе становить 100 км/год. А за даними fueleconomy.gov, машина відчуває найбільший опір вітру на швидкості понад 128 км/год, з усіма наслідками у вигляді підвищеної витрати палива.

Швидке прискорення та гальмування

Незаплановані витрати — чотири звички водіїв, які коштують їм дуже дорого - фото 2
Фото: titleixtips.com

Згідно з дослідженням Массачусетського технологічного інституту, швидке прискорення та гальмування, разом із перевищенням швидкості, знижує економію палива на 15-30% на шосе, а під час руху в місті з зупинками — на 10-40%. Окрім цього швидше зношуються гальма, що потребуватиме дорогого ремонту.

Їхати з майже порожнім бензобаком

Незаплановані витрати — чотири звички водіїв, які коштують їм дуже дорого - фото 3
Фото: mcilvainmotors.com

Експерти радять заправлятися до того, як рівень палива досягне середини бака. Надто довга робота на мінімумі бензину призводить до зносу паливної помпи та фільтра.

Помпа має працювати інтенсивніше, коли рівень палива низький, а це означає, що вона знаходиться в умовах вищої температури та швидше зношується.

Крім того, у майже порожньому баці осад на дні може застрягти у повітряному фільтрі та засмітити його.

Двигун на холостому ході

Незаплановані витрати — чотири звички водіїв, які коштують їм дуже дорого - фото 4
Фото: motoringresearch.com

Коли двигун надто довго прогрівається, працюючи на холостому ході, додатково спалюється паливо, олива видаляється з поршнів та циліндрів двигуна, що скорочує термін його служби.

"За звичайних зимових обставин досить попрацювати на холостому ходу автомобіля протягом приблизно 30 секунд, щоб нагріти двигун вище 40 °C, що ідеально підходить для початку руху", — зазначив директор з сервісного обслуговування компанії Smart Motors, дилера Toyota Джейк Шифер.

Раніше ми писали про дев'ять способів економії бензину. Також експерти розповіли, чи варто зараз переводити авто на ГБО.

авто паливо економія поради автомобіль витрати

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