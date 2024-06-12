Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Как быстро и аккуратно удалить птичий помет с авто — простые лайфхаки arrow

Как быстро и аккуратно удалить птичий помет с авто — простые лайфхаки

12 июня 2024 16:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Два способа легко удалить птичий помет с кузова автомобиля
Птичий помет на автомобиле. Фото: media.ford.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Птичий помет — одна из причин повреждения краски на кузове автомобиля. Ведь мочевая кислота является мощным коррозионным элементом, который может скоро испортить внешний вид машины.

Как удалить птичий помет, рассказали специалисты McCarthy Collision Centers.

Читайте также:

Высохший птичий помет, если его оставить надолго, ухудшит лак и может даже отбелить саму краску.

Если загрязнение только случилось, то смыть помет можно обычной водой. В других случаях придется привлечь дополнительные средства.

Пищевая сода

  • Размешайте две столовых ложки пищевой соды, чайную ложку моющего средства для посуды в литре горячей воды.
  • Перелейте смесь в пульверизатор.
  • Распылите на помет.
  • Оставьте растворяться на 10 минут.
  • Губкой или мягкой тканью протрите загрязнение круговыми движениями.
  • Промойте место засорения из шланга.

 

Как быстро и аккуратно удалить птичий помет с авто - простые лайфхаки - фото 1
Фото: fantasticservices.com

WD-40

  • Распылите многофункциональный спрей WD-40 на птичьи пятна.
  • Оставьте на несколько минут.
  • WD-40 разрыхляет сухой птичий помет, что позволит удалить пятна одним протиранием или полосканием из шланга.

Ранее назвали цвета автомобилей, на которых незаметна грязь. Также мы писали, как эффективно удалить остатки насекомых с лобового стекла.

советы
автомобиль
лайфхаки
авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор