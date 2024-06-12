Два способа легко удалить птичий помет с кузова автомобиля

Птичий помет на автомобиле. Фото: media.ford.com

Птичий помет — одна из причин повреждения краски на кузове автомобиля. Ведь мочевая кислота является мощным коррозионным элементом, который может скоро испортить внешний вид машины.

Как удалить птичий помет, рассказали специалисты McCarthy Collision Centers.

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Высохший птичий помет, если его оставить надолго, ухудшит лак и может даже отбелить саму краску.

Если загрязнение только случилось, то смыть помет можно обычной водой. В других случаях придется привлечь дополнительные средства.

Пищевая сода

Размешайте две столовых ложки пищевой соды, чайную ложку моющего средства для посуды в литре горячей воды.

Перелейте смесь в пульверизатор.

Распылите на помет.

Оставьте растворяться на 10 минут.

Губкой или мягкой тканью протрите загрязнение круговыми движениями.

Промойте место засорения из шланга.

Фото: fantasticservices.com

WD-40

Распылите многофункциональный спрей WD-40 на птичьи пятна.

Оставьте на несколько минут.

WD-40 разрыхляет сухой птичий помет, что позволит удалить пятна одним протиранием или полосканием из шланга.

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