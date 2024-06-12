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Як швидко та акуратно видалити пташиний послід з авто — прості лайфхаки

12 червня 2024 16:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Два способи легко видалити пташиний послід з кузова автомобіля
Пташиний послід на авто. Фото: media.ford.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Пташиний послід — одна з причин пошкодження фарби на кузові автомобіля. Адже сечова кислота є сильним корозійним елементом, який може швидко пошкодити зовнішній вигляд машини.

Як видалити пташиний послід, розповіли фахівці McCarthy Collision Centers.

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Висохлий пташиний послід, якщо його залишити надовго, погіршить лак та може навіть відбілити саму фарбу.

Якщо забруднення тільки но трапилося, то змити послід можна звичайною водою. В інших випадках доведеться залучити додаткові засоби.

Харчова сода

  • Розмішайте дві столові ложки харчової соди, чайну ложку мийного засобу для посуду в літрі гарячій воді.
  • Перелийте суміш до пульверизатора.
  • Розпиліть на послід.
  • Залиште розчинятися на 10 хвилин.
  • Губкою або м'якою тканиною витріть забруднення круговими рухами.
  • Промийте місце засмічення зі шланга.

 

Як швидко та акуратно видалити пташиний послід з авто — прості лайфхаки - фото 1
Фото: fantasticservices.com

WD-40

  • Розпиліть багатофункціональний спрей WD-40 на пташині плями.
  • Залиште на кілька хвилин.
  • WD-40 розпушить сухий пташиний послід, що дозволить видалити плями одним протиранням або полосканням зі шланга.

Раніше назвали кольори автомобілів, на яких непомітний бруд. Також ми писали, як ефективно видалити залишки комах з лобового скла.

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