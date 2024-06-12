Два способи легко видалити пташиний послід з кузова автомобіля

Як швидко та акуратно видалити пташиний послід з авто — прості лайфхаки
12 червня 2024 16:55
Пташиний послід на авто. Фото: media.ford.com
Пташиний послід — одна з причин пошкодження фарби на кузові автомобіля. Адже сечова кислота є сильним корозійним елементом, який може швидко пошкодити зовнішній вигляд машини.
Як видалити пташиний послід, розповіли фахівці McCarthy Collision Centers.
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Висохлий пташиний послід, якщо його залишити надовго, погіршить лак та може навіть відбілити саму фарбу.
Якщо забруднення тільки но трапилося, то змити послід можна звичайною водою. В інших випадках доведеться залучити додаткові засоби.
Харчова сода
- Розмішайте дві столові ложки харчової соди, чайну ложку мийного засобу для посуду в літрі гарячій воді.
- Перелийте суміш до пульверизатора.
- Розпиліть на послід.
- Залиште розчинятися на 10 хвилин.
- Губкою або м'якою тканиною витріть забруднення круговими рухами.
- Промийте місце засмічення зі шланга.
WD-40
- Розпиліть багатофункціональний спрей WD-40 на пташині плями.
- Залиште на кілька хвилин.
- WD-40 розпушить сухий пташиний послід, що дозволить видалити плями одним протиранням або полосканням зі шланга.
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