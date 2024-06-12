Два способи легко видалити пташиний послід з кузова автомобіля

Пташиний послід на авто. Фото: media.ford.com

Пташиний послід — одна з причин пошкодження фарби на кузові автомобіля. Адже сечова кислота є сильним корозійним елементом, який може швидко пошкодити зовнішній вигляд машини.

Як видалити пташиний послід, розповіли фахівці McCarthy Collision Centers.

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Висохлий пташиний послід, якщо його залишити надовго, погіршить лак та може навіть відбілити саму фарбу.

Якщо забруднення тільки но трапилося, то змити послід можна звичайною водою. В інших випадках доведеться залучити додаткові засоби.

Харчова сода

Розмішайте дві столові ложки харчової соди, чайну ложку мийного засобу для посуду в літрі гарячій воді.

Перелийте суміш до пульверизатора.

Розпиліть на послід.

Залиште розчинятися на 10 хвилин.

Губкою або м'якою тканиною витріть забруднення круговими рухами.

Промийте місце засмічення зі шланга.

Фото: fantasticservices.com

WD-40

Розпиліть багатофункціональний спрей WD-40 на пташині плями.

Залиште на кілька хвилин.

WD-40 розпушить сухий пташиний послід, що дозволить видалити плями одним протиранням або полосканням зі шланга.

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