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Чотири поширені помилки під час миття автомобіля — уникайте їх

8 лютого 2024 12:06
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як помити автомобіль та не пошкодити його – чотири лайфхаки
Головне не пошкодити лакофарбове покриття. Фото: hiltonheadhonda.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Мити машину самостійно — це не лише заощадити гроші, але й мати додатковий час на особливо брудні ділянки або бути особливо обережними з делікатними деталями. Але якщо в процесі не використовувати правильні засоби, ганчірки та техніку для миття, автомобіль можна пошкодити.

Про найпоширеніші помилки миття авто написав Lifehacker.

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1. Використовувати миючий засіб для посуду

Рідкий засіб для миття посуду може окислити фарбу на авто та видалити її прозорий захисний шар, роблячи кузов вразливим до бруду та іржі. Тому обирайте засоби для миття, призначені для автомобілів.

2. Починати мити авто знизу

Часто радять починати миття з коліс. Але краще рухатися від верхньої частини автомобіля до нижньої. Таким чином, піна та брудна вода будуть стікати вниз по автомобілю, що позбавить необхідності мити одну й ту ж ділянку двічі.

3. Використовувати паперові рушники та абразивні тканини

Вони шкодять лакофарбове покриття автомобіля. Експерти рекомендують наносити миючий засіб м'якою губкою або рукавицею з овечої вовни, а потім повертатися до ділянок зі стійким брудом з м'якою неабразивною ганчіркою.

4. Мити під прямими сонячними променями

В ясний безхмарний день бруд на вікнах видно краще, але сонячне тепло може випарувати миючі засоби до того, як ви встигнете їх змити. Це може призвести до утворення плям та розводів на вікнах й фарбі автомобіля. Мийте машину в тіні, або дочекайтеся похмурого дня.

Раніше ми писали про новий спосіб ароматизувати салон авто. Також розповідали, як мити машину взимку, щоб вона не вийшла з ладу.

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