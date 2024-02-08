Как помыть автомобиль и не повредить его — четыре лайфхака

Четыре распространенных ошибки во время мытья автомобиля — избегайте их
Мыть машину самостоятельно — это не только сэкономить деньги, но и иметь дополнительное время на особо грязные участки или быть особенно осторожными с деликатными деталями. Но если в процессе не использовать правильные средства, тряпки и технику для мытья, автомобиль можно повредить.
О самых распространенных ошибках мойки авто написал Lifehacker.
1. Использовать моющее средство для посуды
Жидкое средство для мытья посуды может окислить краску на авто и удалить ее прозрачный защитный слой, делая кузов уязвимым к грязи и ржавчине. Поэтому выбирайте моющие средства, предназначенные для автомобилей.
2. Начинать мыть авто снизу
Часто советуют начинать мойку с колес. Но лучше двигаться от верхней части автомобиля к нижней. Таким образом, пена и грязная вода будут стекать вниз по автомобилю, что избавит от необходимости мыть один и тот же участок дважды.
3. Использовать бумажные полотенца и абразивные ткани
Они вредят лакокрасочному покрытию автомобиля. Эксперты рекомендуют наносить моющее средство мягкой губкой или рукавицей из овечьей шерсти, а затем возвращаться к участкам с устойчивой грязью с мягкой неабразивной тряпкой.
4. Мыть под прямыми солнечными лучами
В ясный безоблачный день грязь на окнах видна лучше, но солнечное тепло может выпарить моющие средства до того, как успеете их смыть. Это может привести к образованию пятен и разводов на окнах и краске автомобиля. Мойте машину в тени, или дождитесь пасмурного дня.
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