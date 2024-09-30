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Три копеечных способа очистить фары в авто — советы эксперта по клинингу

30 сентября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Как почистить фары в авто до блеска за копейки — ответ эксперта
Фары очистит лимон. Фото: motorbiscuit.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Нет нужды в дорогостоящих специализированных средствах, чтобы вернуть блеск фарам автомобиля. Все, что нужно для этого, у вас дома уже есть.

Об этом Sante Plus рассказал французский эксперт по уборке Даниэль Один.

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Уксус и пищевая сода

Три копеечных способа очистить фары в авто - советы эксперта по клинингу - фото 1
Фото: progressive.com
  • Помойте фары мягкой губкой с мыльным раствором, ополосните и дайте высохнуть.
  • Смешайте две части белого уксуса с одной частью соды.
  • Смочите салфетку из микрофибры в растворе и осторожно потрите фары.
  • Промойте чистой водой и дайте высохнуть. При необходимости повторите операцию.

Зубная паста

Три копеечных способа очистить фары в авто - советы эксперта по клинингу - фото 2
Фото: blacktiecollision.com
  • Очистить фары автомобильным мылом и дать высохнуть.
  • Используйте малярную ленту, чтобы защитить краску вокруг фар.
  • Нанесите небольшое количество зубной пасты на влажную ткань и энергично потрите фары.
  • Промойте чистой водой и дайте высохнуть, прежде чем полировать чистой тканью.

"Микрозерна в зубной пасте действуют как мягкий абразив, который отполирует фары. Вы будете поражены результатом", — заверил Даниэль Один.

Лимонный сок

Три копеечных способа очистить фары в авто - советы эксперта по клинингу - фото 3
Фото: @simpleideas1
  • Выжмите лимонный сок на чистую ткань.
  • Потрите линзы фар, пока не исчезнет вся грязь.
  • Протрите остатки влажной тканью.

Зачем чистить фары авто

Со временем пластиковые фары тускнеют из-за УФ-лучей, пыли и загрязнения. Это не только вопрос внешнего вида автомобиля, но прежде всего важно для безопасности водителя. Четкие и яркие фары обеспечивают максимальную видимость на дороге.

"Грязные фары могут ухудшить обзор на темной дороге до 40%", — подытожил Один.

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