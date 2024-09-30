Как почистить фары в авто до блеска за копейки — ответ эксперта

Фары очистит лимон. Фото: motorbiscuit.com

Нет нужды в дорогостоящих специализированных средствах, чтобы вернуть блеск фарам автомобиля. Все, что нужно для этого, у вас дома уже есть.

Об этом Sante Plus рассказал французский эксперт по уборке Даниэль Один.

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Уксус и пищевая сода

Фото: progressive.com

Помойте фары мягкой губкой с мыльным раствором, ополосните и дайте высохнуть.

Смешайте две части белого уксуса с одной частью соды.

Смочите салфетку из микрофибры в растворе и осторожно потрите фары.

Промойте чистой водой и дайте высохнуть. При необходимости повторите операцию.

Зубная паста

Фото: blacktiecollision.com

Очистить фары автомобильным мылом и дать высохнуть.

Используйте малярную ленту, чтобы защитить краску вокруг фар.

Нанесите небольшое количество зубной пасты на влажную ткань и энергично потрите фары.

Промойте чистой водой и дайте высохнуть, прежде чем полировать чистой тканью.

"Микрозерна в зубной пасте действуют как мягкий абразив, который отполирует фары. Вы будете поражены результатом", — заверил Даниэль Один.

Лимонный сок

Фото: @simpleideas1

Выжмите лимонный сок на чистую ткань.

Потрите линзы фар, пока не исчезнет вся грязь.

Протрите остатки влажной тканью.

Зачем чистить фары авто

Со временем пластиковые фары тускнеют из-за УФ-лучей, пыли и загрязнения. Это не только вопрос внешнего вида автомобиля, но прежде всего важно для безопасности водителя. Четкие и яркие фары обеспечивают максимальную видимость на дороге.

"Грязные фары могут ухудшить обзор на темной дороге до 40%", — подытожил Один.

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