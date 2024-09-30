Как почистить фары в авто до блеска за копейки — ответ эксперта

Три копеечных способа очистить фары в авто — советы эксперта по клинингу
Нет нужды в дорогостоящих специализированных средствах, чтобы вернуть блеск фарам автомобиля. Все, что нужно для этого, у вас дома уже есть.
Об этом Sante Plus рассказал французский эксперт по уборке Даниэль Один.
Уксус и пищевая сода
- Помойте фары мягкой губкой с мыльным раствором, ополосните и дайте высохнуть.
- Смешайте две части белого уксуса с одной частью соды.
- Смочите салфетку из микрофибры в растворе и осторожно потрите фары.
- Промойте чистой водой и дайте высохнуть. При необходимости повторите операцию.
Зубная паста
- Очистить фары автомобильным мылом и дать высохнуть.
- Используйте малярную ленту, чтобы защитить краску вокруг фар.
- Нанесите небольшое количество зубной пасты на влажную ткань и энергично потрите фары.
- Промойте чистой водой и дайте высохнуть, прежде чем полировать чистой тканью.
"Микрозерна в зубной пасте действуют как мягкий абразив, который отполирует фары. Вы будете поражены результатом", — заверил Даниэль Один.
Лимонный сок
- Выжмите лимонный сок на чистую ткань.
- Потрите линзы фар, пока не исчезнет вся грязь.
- Протрите остатки влажной тканью.
Зачем чистить фары авто
Со временем пластиковые фары тускнеют из-за УФ-лучей, пыли и загрязнения. Это не только вопрос внешнего вида автомобиля, но прежде всего важно для безопасности водителя. Четкие и яркие фары обеспечивают максимальную видимость на дороге.
"Грязные фары могут ухудшить обзор на темной дороге до 40%", — подытожил Один.
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