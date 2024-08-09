Как быстро почистить фары народным методом — пошаговая инструкция

Уход за фарами. Фото: blog.mccarthychevyls.com

Регулярно очищая фары автомобиля, автовладелец не только заботится об эстетике, но и получает гарантию безопасности. Чтобы иметь лучшую видимость на дороге, особенно в темное время суток, свет всегда должен быть безупречным.

Об этом пишет Sante Plus.

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Из-за грязи фары со временем повреждаются, желтеют и тускнеют. Сам факт того, что свет фары является рассеянным или очень слабым, может быть достаточным, чтобы вызвать аварию.

Чем чистить фары

Белый уксус известен удалением пятен, отбеливанием и дезинфекцией разных поверхностей. Он также отлично подходит для очистки фар автомобиля. При разумном использовании этот натуральный раствор безопасен и эффективен для очистки любых загрязнений.

Но никогда не замачивайте фары собственно в уксусе. Его мощная кислотность может повредить защитный лак фар. Всегда следует разводить уксус с водой и наносить с помощью пульверизатора.

Пошаговая инструкция

Малярная лента. Фото: spm

Защита краски. На время мытья фар нужно защитить лакокрасочное покрытие авто малярной лентой. Приготовьте раствор. Следует смешать три части воды с одной частью уксуса. Затем немного нагрейте этот раствор, не доводя до кипения, и перелейте в пульверизатор. Щедро нанесите. Пора распылить чистящее средство на фары, полностью покрыв их. Оставьте действовать. Дайте раствору постоять 5-10 минут, чтобы эффективно ослабить грязь. Начинайте чистить. Чистой тканью из микрофибры (или старой зубной щеткой) осторожно протрите фары круговыми движениями, чтобы не поцарапать поверхность. Промойте и высушите. Тщательно промойте фары чистой водой и высушите их другой тканью из микрофибры во избежание разводов.

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