Как быстро почистить фары народным методом — пошаговая инструкция

Как быстро почистить фары авто с помощью дешевого домашнего средства — лайфхак
Регулярно очищая фары автомобиля, автовладелец не только заботится об эстетике, но и получает гарантию безопасности. Чтобы иметь лучшую видимость на дороге, особенно в темное время суток, свет всегда должен быть безупречным.
Об этом пишет Sante Plus.
Из-за грязи фары со временем повреждаются, желтеют и тускнеют. Сам факт того, что свет фары является рассеянным или очень слабым, может быть достаточным, чтобы вызвать аварию.
Чем чистить фары
Белый уксус известен удалением пятен, отбеливанием и дезинфекцией разных поверхностей. Он также отлично подходит для очистки фар автомобиля. При разумном использовании этот натуральный раствор безопасен и эффективен для очистки любых загрязнений.
Но никогда не замачивайте фары собственно в уксусе. Его мощная кислотность может повредить защитный лак фар. Всегда следует разводить уксус с водой и наносить с помощью пульверизатора.
Пошаговая инструкция
- Защита краски. На время мытья фар нужно защитить лакокрасочное покрытие авто малярной лентой.
- Приготовьте раствор. Следует смешать три части воды с одной частью уксуса. Затем немного нагрейте этот раствор, не доводя до кипения, и перелейте в пульверизатор.
- Щедро нанесите. Пора распылить чистящее средство на фары, полностью покрыв их.
- Оставьте действовать. Дайте раствору постоять 5-10 минут, чтобы эффективно ослабить грязь.
- Начинайте чистить. Чистой тканью из микрофибры (или старой зубной щеткой) осторожно протрите фары круговыми движениями, чтобы не поцарапать поверхность.
- Промойте и высушите. Тщательно промойте фары чистой водой и высушите их другой тканью из микрофибры во избежание разводов.
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