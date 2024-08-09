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Как быстро почистить фары авто с помощью дешевого домашнего средства — лайфхак

9 августа 2024 07:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Как быстро почистить фары народным методом — пошаговая инструкция
Уход за фарами. Фото: blog.mccarthychevyls.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Регулярно очищая фары автомобиля, автовладелец не только заботится об эстетике, но и получает гарантию безопасности. Чтобы иметь лучшую видимость на дороге, особенно в темное время суток, свет всегда должен быть безупречным.

Об этом пишет Sante Plus.

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Из-за грязи фары со временем повреждаются, желтеют и тускнеют. Сам факт того, что свет фары является рассеянным или очень слабым, может быть достаточным, чтобы вызвать аварию.

Чем чистить фары

Белый уксус известен удалением пятен, отбеливанием и дезинфекцией разных поверхностей. Он также отлично подходит для очистки фар автомобиля. При разумном использовании этот натуральный раствор безопасен и эффективен для очистки любых загрязнений.

Но никогда не замачивайте фары собственно в уксусе. Его мощная кислотность может повредить защитный лак фар. Всегда следует разводить уксус с водой и наносить с помощью пульверизатора.

Пошаговая инструкция

Как быстро почистить фары авто с помощью дешевого домашнего средства - лайфхак - фото 1
Малярная лента. Фото: spm
  1. Защита краски. На время мытья фар нужно защитить лакокрасочное покрытие авто малярной лентой.
  2. Приготовьте раствор. Следует смешать три части воды с одной частью уксуса. Затем немного нагрейте этот раствор, не доводя до кипения, и перелейте в пульверизатор.
  3. Щедро нанесите. Пора распылить чистящее средство на фары, полностью покрыв их.
  4. Оставьте действовать. Дайте раствору постоять 5-10 минут, чтобы эффективно ослабить грязь.
  5. Начинайте чистить. Чистой тканью из микрофибры (или старой зубной щеткой) осторожно протрите фары круговыми движениями, чтобы не поцарапать поверхность.
  6. Промойте и высушите. Тщательно промойте фары чистой водой и высушите их другой тканью из микрофибры во избежание разводов.

Ранее мы писали, как самостоятельно быстро удалить мелкие царапины на лобовом стекле. Также рассказывали о четырех способах избавиться от царапин и грязи на дисках колес авто.

авто лайфхаки советы автомобиль уксус

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