Для чего предназначены зеркала в автомобиле и как ими правильно пользоваться

Боковое зеркало автомобиля. Фото: jdpower.com

Новичок, только что получивший права, может путать назначение зеркал в автомобиле. В то же время ориентировка по зеркалам дает дополнительную уверенность при управлении машиной.

Об этом написал OBOZREVATEL.

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Водителю нужно подстраивать зеркала под себя, чтобы поездка была комфортной и безопасной. Каждое зеркало имеет свое предназначение.

Левое зеркало

Регулируется прямо, чтобы показать расстояние до машин на соседней полосе. Особенно это важно при маневрировании ночью, когда дистанция другой машины точно неизвестна. Водитель видит только фары автомобиля сзади и примерно рассчитывает расстояние от него.

Зеркало внутри салона

Оно немного изогнутое, что дает возможность водителю видеть машины, которые сзади на 30-50 метров. В зону контроля попадает только заднее окно — водитель видит дорогу, а не пассажиров на заднем сиденье.

Поэтому в это зеркало хорошо видны габариты автомобилей и их скорость.

Право зеркало

Предназначено для максимального увеличения обзора дороги. Его делают выпуклым, поэтому объекты демонстрируются на большем расстоянии, чем они расположены на самом деле.

Неопытные водители могут начать свой маневр, полагая, что машина еще вдали от них, а это опасно. Поэтому на правом зеркале часто пишут предупреждение, что предметы находятся поближе, чем кажутся.

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