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Как заменить первое водительское удостоверение в Украине в 2024 году — какие правила

19 апреля 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Первое водительское удостоверение — как его заменить в Украине в 2024 году
Украинское водительское удостоверение. Фото: МВД
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Первое водительское удостоверение, которое действует в течение двух лет, следует обменять на следующий день после его окончания — не раньше. Это касается как документа изготовленного на пластиковой карте, так и Е-удостоверение водителя.

Об этом напомнил ГСЦ МВД

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В соответствии с пунктом 25¹ Постановления КМУ от 8 мая 1993 г. № 340 обмен удостоверения водителя, выданного лицу впервые, производится без сдачи экзаменов при условии совершения лицом в течение двух лет не более двух административных правонарушений на дороге и не совершение им уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В случае, если такие нарушения были, гражданин обменивает свое водительское удостоверение на постоянное только после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Если у водителя изымались права

Возвращение водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и были лишены права на управление транспортными средствами, не происходит.

Возобновление права управления транспортными средствами осуществляется после подготовки в учебном заведении и после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение снова выдается на два года.

Если водитель не успел обменять свое временное удостоверение на новое, он может продолжать его использовать до отмены военного положения и просроченное удостоверение останется действительным в пределах Украины.

Ранее мы писали, как зарегистрировать авто с ГБО в 2023-2024 годах и не иметь проблем. Также сообщалось, как украинцам заказать водительское удостоверение с доставкой за границу.

МВД
водительское удостоверение
нарушения
водители
ПДД

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