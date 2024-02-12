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Адвокаты объяснили, как водителям избежать штрафа 3400 гривен

12 февраля 2024 16:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как не запутаться в категориях водительского удостоверения и не получить большой штраф
Можно управлять транспортом только с открытой категорией. Фото: bukrada.gov.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За вождение авто не соответствующей водительскому удостоверению категории в Украине предусмотрен штраф 3400 грн (ч. 2 ст. 126 КУоАП). Чтобы не получить на ровном месте чек на немаленькую сумму, всегда проверяйте свои права.

Об этом сообщил "Дорожный адвокат".

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Больше всего путаницы возникает с распределением категорий А, B, С и D на подкатегории. Например, если водитель с категорией D будет управлять микроавтобусом на 12 сидячих мест, человек с категорией А будет ехать на мопеде, а с категорией С — на грузовике разрешенной массой 7,4 т, они получат штраф, если их остановит полиция.

Категории транспортных средств по водительским удостоверениям

  • А1 — двухколесные или трехколесные транспортные средства с двигателем объемом до 50 куб. сантиметров или электромотором мощностью до 4 кВт;
  • А — мотоциклы и другие двухколесные транспортные средства с двигателем объемом 50 куб. сантиметров и более или электромотором мощностью 4 кВт и более;
  • В1 — трехколесные и четырехколесные транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 кг;
  • В — автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т с не более чем девятью посадочными местами;
  • С1 — автомобили, предназначенные для перевозки грузов с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 7,5 т;
  • С — автомобили, предназначенные для перевозки грузов с разрешенной максимальной массой более 7,5 т;
  • D1 — автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров с не более 17 посадочными местами;
  • D — автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров с более чем 17 посадочными местами;
  • ВЭ, С1Э, СЕ, D1E, DE — транспортные средства с тягачом категории В, С1, С, D1 или D;
  • Т — трамваи и троллейбусы.

Возрастные ограничения

  • 16 лет — категории А1, А;
  • 18 лет — категории В1, В, С1, С;
  • 19 лет — категории ВЭ, С1Э, СЭ;
  • 21 год — категории D1, D, D1E, DE, T.

Если категория в водительском удостоверении не соответствует типу транспортного средства, указанному в свидетельстве о его регистрации, существует риск получить штраф 3400 грн.

На период военного положения в Украине правительство разрешило управлять транспортными средствами С, С1 лицам, имеющим удостоверение категории В.

Ранее мы писали, что в Украине можно получить штраф 1190 грн за несоответствующее состояние автомобильных номеров, которые должны быть читабельными с 20 метров. Также сообщалось, какие штрафы за превышение скорости в 2024 году в Украине.

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ПДД

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