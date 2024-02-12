Как не запутаться в категориях водительского удостоверения и не получить большой штраф

Адвокаты объяснили, как водителям избежать штрафа 3400 гривен
За вождение авто не соответствующей водительскому удостоверению категории в Украине предусмотрен штраф 3400 грн (ч. 2 ст. 126 КУоАП). Чтобы не получить на ровном месте чек на немаленькую сумму, всегда проверяйте свои права.
Об этом сообщил "Дорожный адвокат".
Больше всего путаницы возникает с распределением категорий А, B, С и D на подкатегории. Например, если водитель с категорией D будет управлять микроавтобусом на 12 сидячих мест, человек с категорией А будет ехать на мопеде, а с категорией С — на грузовике разрешенной массой 7,4 т, они получат штраф, если их остановит полиция.
Категории транспортных средств по водительским удостоверениям
- А1 — двухколесные или трехколесные транспортные средства с двигателем объемом до 50 куб. сантиметров или электромотором мощностью до 4 кВт;
- А — мотоциклы и другие двухколесные транспортные средства с двигателем объемом 50 куб. сантиметров и более или электромотором мощностью 4 кВт и более;
- В1 — трехколесные и четырехколесные транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 кг;
- В — автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т с не более чем девятью посадочными местами;
- С1 — автомобили, предназначенные для перевозки грузов с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 7,5 т;
- С — автомобили, предназначенные для перевозки грузов с разрешенной максимальной массой более 7,5 т;
- D1 — автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров с не более 17 посадочными местами;
- D — автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров с более чем 17 посадочными местами;
- ВЭ, С1Э, СЕ, D1E, DE — транспортные средства с тягачом категории В, С1, С, D1 или D;
- Т — трамваи и троллейбусы.
Возрастные ограничения
- 16 лет — категории А1, А;
- 18 лет — категории В1, В, С1, С;
- 19 лет — категории ВЭ, С1Э, СЭ;
- 21 год — категории D1, D, D1E, DE, T.
Если категория в водительском удостоверении не соответствует типу транспортного средства, указанному в свидетельстве о его регистрации, существует риск получить штраф 3400 грн.
На период военного положения в Украине правительство разрешило управлять транспортными средствами С, С1 лицам, имеющим удостоверение категории В.
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