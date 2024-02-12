Як не заплутатися в категоріях посвідчення водія та не отримати великий штраф

Можна керувати транспортом лише з відкритою категорією. Фото: bukrada.gov.ua

За керування авто не відповідної посвідченню водія категорії в Україні передбачено штраф 3400 грн (ч. 2 ст. 126 КУпАП). Щоб не отримати на рівному місці чек на немаленьку суму, завжди перевіряйте свої права.

Про це повідомив "Дорожній адвокат".

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Найбільше плутанини виникає з розподілом категорій А, B, С та D на підкатегорії. Наприклад, якщо водій з категорією D кермуватиме мікроавтобусом на 12 сидячих місць, людина з категорією А їхатиме мопедом, а з категорією С — вантажівкою дозволеною масою 7,4 т, вони отримають штраф, якщо їх зупинить поліція.

Категорії транспортних засобів за посвідченнями водія

А1 — двоколісні або триколісні транспортні засоби з двигуном об'ємом до 50 куб. сантиметрів чи електромотором потужністю до 4 кВт;

— двоколісні або триколісні транспортні засоби з двигуном об'ємом до 50 куб. сантиметрів чи електромотором потужністю до 4 кВт; А — мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби з двигуном об'ємом 50 куб. сантиметрів та більше або електромотором потужністю 4 кВт та більше;

— мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби з двигуном об'ємом 50 куб. сантиметрів та більше або електромотором потужністю 4 кВт та більше; В1 — триколісні та чотириколісні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;

— триколісні та чотириколісні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг; В — автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т з не більш як дев'ятьма посадковими місцями;

— автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т з не більш як дев'ятьма посадковими місцями; С1 — автомобілі, які призначені для перевезення вантажів з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 7,5 т;

— автомобілі, які призначені для перевезення вантажів з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 7,5 т; С — автомобілі, які призначені для перевезення вантажів з дозволеною максимальною масою понад 7,5 т;

— автомобілі, які призначені для перевезення вантажів з дозволеною максимальною масою понад 7,5 т; D1 — автобуси, які призначені для перевезення пасажирів з не більш ніж 17 посадковими місцями;

— автобуси, які призначені для перевезення пасажирів з не більш ніж 17 посадковими місцями; D — автобуси, які призначені для перевезення пасажирів з понад 17 посадковими місцями;

— автобуси, які призначені для перевезення пасажирів з понад 17 посадковими місцями; ВЕ, С1Е, РЄ, D1E, DE – транспортні засоби з тягачем категорії В, С1, С, D1 або D;

– транспортні засоби з тягачем категорії або Т — трамваї та тролейбуси.

Вікові обмеження

16 років — категорії А1, А;

18 років — категорії В1, В, С1, С;

19 років — категорії ВЕ, С1Е, СЕ;

21 рік — категорії D1, D, D1E, DE, T.

Якщо категорія у посвідченні водія не відповідає типу транспортного засобу, зазначеному у свідоцтві про його реєстрацію, існує ризик отримати штраф 3400 грн.

Як виняток, у період воєнного стану в України уряд дозволив керувати транспортними засобами С, С1 особам, які мають посвідчення категорії В.

Раніше ми писали, що в Україні можна отримати штраф 1190 грн за невідповідний стан автомобільних номерів, які мають бути читабельними з 20 метрів. Також повідомляли, які штрафи за перевищення швидкості у 2024 році в Україні.