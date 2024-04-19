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Як замінити перше посвідчення водія в Україні у 2024 році — які правила

19 квітня 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Перше посвідчення водія — як його замінити в Україні у 2024 році
Українське посвідчення водія. Фото: МВС
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Перше водійське посвідчення, яке діє протягом двох років, потрібно обміняти наступного дня після його закінчення — не раніше. Це стосується як документа виготовленого на пластиковій картці, так і Е-посвідчення водія.

Про це нагадав ГСЦ МВС

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Відповідно до пункту 25¹ Постанови КМУ від 8 травня 1993 року № 340 обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, проводиться без складання іспитів за умови вчинення особою протягом двох років не більше двох адміністративних правопорушень на дорозі та не вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У разі, якщо такі порушення були, громадянин обмінює своє посвідчення водія на постійне лише після складення теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Якщо у водія вилучалися права

Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається.

Поновлення права керування транспортними засобами в такому випадку здійснюється після підготовки у навчальному закладі та після успішного складання теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення знову видається на два роки.

Якщо водій не встиг обміняти своє тимчасове посвідчення на нове, він може продовжувати його використовувати до скасування воєнного стану, і прострочене посвідчення залишиться дійсним в межах України.

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МВС
водійське посвідчення
порушення
водії
ПДР

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