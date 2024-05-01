Для чого призначені дзеркала в автомобілі та як ними правильно користуватися

Бокове дзеркало авто. Фото: jdpower.com

Новачок, який щойно отримав права, може плутати призначення дзеркал в автомобілі. Водночас орієнтування по дзеркалах дає додаткову впевненість при керуванні машиною.

Про це написав OBOZREVATEL.

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Водієві потрібно підлаштовувати дзеркала під себе, щоб поїздка була комфортною та безпечною. Кожне дзеркало має своє призначення.

Ліве дзеркало

Регулюється прямо, щоб показати відстань до машин на сусідній смузі. Особливо це важливо при маневруванні вночі, коли дистанція іншої машини точно невідома. Водій бачить лише фари автівки позаду та приблизно вираховує відстань від неї.

Дзеркало всередині салону

Воно трохи вигнуте, що дає можливість водієві бачити машини, які позаду за 30-50 метрів. У зону контролю потрапляє лише заднє вікно — водій бачить дорогу, а не пасажирів на задньому сидінні.

Через це дзеркало добре видно габарити автівок та їхню швидкість.

Праве дзеркало

Призначене для максимального збільшення огляду дороги. Його роблять опуклим, тому об'єкти демонструються на більшій відстані, ніж є насправді.

Недосвідчені водії можуть почати свій маневр, вважаючи, що машина ще далеко від них, а це небезпечно. Тому на правому дзеркалі часто пишуть попередження, що предмети знаходяться ближче, ніж здаються.

Раніше ми писали про результати нової системи прозорих іспитів на водійські права. Також повідомляли про ТОП-20 помилок, яких припускаються майбутні водії під час іспиту на права.