Як швидко почистити фари народним методом — покрокова інструкція

Догляд за фарами. Фото: blog.mccarthychevyls.com

Регулярно очищуючи фари автомобіля, автовласник не лише турбується про естетику, але й отримує гарантії безпеки. Щоб мати кращу видимість на дорозі, особливо в темний час доби, світло завжди повинно бути бездоганними.

Про це написав Sante Plus.

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Через бруд фари з часом пошкоджуються, жовтіють та тьмяніють. Сам факт того, що світло фари є розсіяним або дуже слабким, може бути достатнім, щоб спричинити аварію.

Чим чистити фари

Білий оцет відомий видаленням плям, відбілюванням та дезінфекцією різних поверхонь. Він також чудово підходить для очищення фар автомобіля. При розумному використанні цей натуральний розчин безпечний та ефективний для очищення від будь-яких забруднень.

Але ніколи не замочуйте фари безпосередньо в оцті. Його сильна кислотність може пошкодити захисний лак фар. Завжди потрібно розводити оцет з водою та наносити за допомогою пульверизатора.

Покрокова інструкція

Малярська стрічка. Фото: spm

Захист фарби. На час миття фар потрібно захистити лакофарбове покриття авто малярською стрічкою. Приготуйте розчин. Треба змішати три частини води з однією частиною оцту. Потім злегка нагрійте цей розчин, не доводячи до кипіння, та перелийте в пульверизатор. Щедро нанесіть. Настав час розпорошити засіб для чищення на фари, повністю покривши їх. Залиште діяти. Дайте розчину постояти 5-10 хвилин, щоб ефективно послабити бруд. Починайте чистити. Чистою тканиною з мікрофібри (або старою зубною щіткою) обережно протріть фари круговими рухами, щоб не подряпати поверхню. Промийте та висушіть. Ретельно промийте фари чистою водою та висушіть їх іншою тканиною з мікрофібри, щоб уникнути розводів.

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